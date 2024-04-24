Видео: Даниил Медведев нервно ведёт себя с Сервара на тренировке в Мадриде

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сегодня, 24 апреля, провёл тренировку с 24-й ракеткой мира немцем Ян-Леннардом Штруффом в рамках подготовки к старту грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В сети начали распространяться видео некоторых моментов с данной практики. На одном из них Медведев, судя по всему, нервничает и эмоционально что-то разъясняет своему тренеру Жилю Сервара. Штруфф в это время находится на другой стороне корта.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного момента.

Ранее, на той же тренировке Медведев ударил ракеткой по корту после проигранного розыгрыша.

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Отметим, что первым соперником Медведева (4) в Мадриде станет победитель матча Маттео Арнальди (Италия) – Кристофер О'Коннелл (Австралия).