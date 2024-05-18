Чилиец Харри дожал обидчика Медведева лишь с 5-го матчбола. В финале Рима его ждёт Зверев

В пятницу, 17 мая, на супертурнире в Риме проходили полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. В первой встрече дня играли чилийский теннисист Алехандро Табило и олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде Александр Зверев из Германии.

Представитель Чили, занимающий на данный момент 32-е место в рейтинге ATP, успел провести в основной сетке «тысячника» в столице Италии четыре встречи. На старте соревнований Алехандро справился с немцем Янником Ханфманом со счётом 6:3, 7:6. А в третьем круге соревнований Табило сотворил самую громкую сенсацию на «Мастерсе» в Риме к текущему моменту, выбив из борьбы первую ракетку мира Новака Джоковича — 6:2, 6:3. Южноамериканский спортсмен cтал вторым теннисистом из Чили, обыгравшим лидера мирового рейтинга ATP на турнире серии «Мастерс» с момента введения этого формата соревнований в 1990 году. В 2003 году будущий олимпийский чемпион (выигравший золото на ОИ-2004), ставший впоследствии пятой ракеткой мира Фернандо Гонсалес обыграл первого номера мировой классификации Ллейтона Хьюитта из Австралии на «Мастерсе» в Гамбурге (Германия) со счётом 6:1, 3:6, 6:0. Алехандро так прокомментировал самую громкую победу в своей карьере.

«Невероятно. Я вышел на корт, чисто чтобы впитать в себя всю атмосферу и насладиться тем, что происходит вокруг меня. А сейчас я хочу проснуться, так как неожиданно выиграл», — сказал Табило в интервью на корте.

В четвёртом круге Рима 26-летний чилиец на двух тай-брейках закрыл россиянина Карена Хачанова со счётом 7:6 (5), 7:6 (10). А в четвертьфинале турнира Алехандро справился с китайцем Чжаном Чжичжэнем — 6:3, 6:4.

Пятая ракетка мира Зверев, в свою очередь, был посеян в Риме под третьим номером. 27-летний уроженец Гамбурга последовательно обыграл Александра Вукича (Австралия), Лучано Дардери (Италия), Нуну Боржеша (Португалия) и Тейлора Фритца (США). Пятая ракетка мира так прокомментировал свой выход в полуфинал престижных соревнований. Отметим, что Александр пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» 18-й раз в карьере.

«Сегодня были те удары, с помощью которых я либо выигрываю, либо проигрываю матчи. Так прошла вся моя карьера. Когда я хорошо бью справа, тогда выигрываю, и наоборот. Сегодня было определённо то, над чем я больше всего работал в своей карьере. И, конечно же, я рад, что ко мне вернулась моя подача», — приводит слова Зверева ATP Tour.

Теннисисты впервые играли друг с другом. В стартовой партии нового очного противостояния олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде действовал не лучшим образом. Его оппонент повёл со счётом 2:1, заработал два брейк-пойнта, и при счёте 30:40 завязалась перестрелка на задней линии. В итоге немец дрогнул, допустив ошибку. Затем Александр проиграл ещё три гейма. Статистика партии: 10/6 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Табило, 4/4 – у Зверева. Отметим, что в концовке сета после своей очередной неточности 27-летний уроженец Гамбурга обратился к отцу — Александру Звереву-старшему. Последний стал выговаривать сыну из бокса: «Ну что ты стоишь? Что ты сможешь сделать-то, когда стоишь?».

Во второй партии теннисисты чётко контролировали свои подачи. Единственный шанс зацепиться на приёме был у Табило. Это произошло в седьмом гейме после того, как его противник допустил двойную ошибку Однако чилиец не реализовал брейк-пойнт. Представитель Германии остро атаковал кроссом с короткого приёма соперника, а Алехандро не удалось вытащить этот мяч. Судьба сета решалась на тай-брейке, где успешнее оказался Зверев — 7:6 (4). 16/11 у немца по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 13/14 – у южноамериканца в этой партии.

Александр Зверев Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В решающем сете борьбы уже не получилось — Табило тут слишком много стал ошибаться, игра у него не пошла совсем. Зверев же, напротив, показал очень качественный теннис и добился победы в партии чуть меньше чем за полчаса — 6:2. 26/19 у Александра по ударам навылет/невынужденным ошибкам за матч, 27/34 – у Алехандро. В третьей партии, соответственно, 6/4 и 4/14 было у теннисистов. Таким образом, знаменитый уроженец Гамбурга вышел в 11-й финал на турнирах серии «Мастерс». Немец поднялся на седьмое место по этому показателю, сравнявшись с соотечественником Борисом Беккером.

Во втором полуфинале отношения выясняли 24-я ракетка мира чилиец Николас Харри и американец Томми Пол, занимающий 16-е место в мужской мировой табели о рангах. В Риме 28-летний уроженец Сантьяго сначала одолел двух итальянцев Маттео Арнальди (6:2, 7:6) и Стефано Наполитано (6:2, 4:6, 6:4), а затем выбил из борьбы обидчика Андрея Рублёва — Александра Мюллера из Франции со счётом 7:5, 6:3. В четвёртом раунде южноамериканец сенсационно переиграл одного из главных фаворитов турнира — грека Стефаноса Циципаса. Свою победу над двукратным финалистом ТБШ со счётом 3:6, 7:5, 6:4 Николас прокомментировал следующим образом.

«Это очень важная победа. Обыграть Стефа на грунте – отличное достижение. Очень рад тому, как сражался сегодня, своей игре. Я смог собраться, даже уступая сет и брейк. Я просто старался найти разные способы на приёме. Знал, что хорошо играю. Мне пришлось поменять пару вещей при ударе слева, чтобы у него не было преимущества – из-за этого он играл так хорошо. Я очень рад победе. Это было отличное сражение. Надеюсь, завтра я смогу быть ещё сильнее», — сказал Харри в интервью на корте.

Пол затратил чуть меньше сил. В своих первых трёх матчах на турнире он не проиграл ни партии. Во втором круге Томми обыграл россиянина Аслана Карацева (6:4, 6:2), а в четвёртом не менее уверенно прошёл вымотанного Даниила Медведева (6:1, 6:4), теперь уже бывшего чемпиона «Мастерса» в Риме. В четвертьфинале итальянского «тысячника» 16-я ракетка мира в трёх партиях дожал поляка Хуберта Хуркача — 7:5, 3:6, 6:3.

Американские теннисисты, которые выходили в полуфинал «Мастерса» в Риме с 2000 года.

Андре Агасси (2002, 2005);

Энди Роддик (2002, 2008);

Джон Иснер (2017);

Райлли Опелка (2021);

Томми Пол (2024).

Игроки лишь встречались между собой в официальных встречах. В 2023 году на стадии 1/32 финала «Ролан Гаррос» Харри добился волевой победы над оппонентом в четырёх партиях со счётом 3:6, 6:1, 6:4, 7:5.

На старте очередного очного матча теннисисты брали свои подачи. Так продолжалось вплоть до восьмого гейма первого сета. При счёте 15:30 Пол допустил двойную ошибку и позволил противнику заработать сразу два брейк-пойнта. В итоге со второй попытки Харри взял чужую подачу и вышел подавать на победу в партии — 5:3. Николас уверенно закрыл первый сет эйсом — 6:3 за 42 минуты. 16/11 у чилийца по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 13/14 – у американца в этом сете.

Николас Харри Фото: Dan Istitene/Getty Images

В начале второй партии Томми заработал два брейк-пойнта, Николас выбрался из непростой ситуации и сравнял цифры на табло — 1:1. А в пятом гейме 24-й номер рейтинга ATP сам взял чужую подачу, впервые поведя в сете — 3:2. Казалось, что южноамериканец, обладающий отличной подачей, уверенно довёл дело до победы в поединке, однако при счёте 4:3 в пользу Харри Пол сделал обратный брейк — 4:4. В итоге победитель сета определялся на тай-брейке, где удачливее оказался именно 27-летний уроженец Вурхис Тауншипа — 7:6 (3). На сетболе Томми исполнил эффектный приём навылет с бэкхенда.

В решающей партии ближе к тому, чтобы взять чужую подачу, был именно Николас. Но при счёте 2:2 он не использовал свою единственную возможность. Томми удержал подачу, а в следующем гейме и вовсе сам мог сделать брейк. Но и в этот раз принимающему не улыбнулась удача — 3:2 в пользу Харри. Однако переломный момент противостояния произошёл в шестом гейме сета. Представитель Чили сначала взял чужую подачу, а затем и свою — 5:2. В итоге Николас Харри добился победы над Томми Полом со счётом 6:3, 6:7 (3), 6:3 и впервые в карьере шагнул в финал на «Мастерсе». Отметим, что южноамериканец закрыл оппонента лишь с пятой попытки.

В случае победы над Харри в воскресном финале римских соревнований Зверев выбьет Медведева из топ-4. Сейчас в активе Даниила 6295 очков, но если немец с русскими корнями выиграет титул в столице Италии, то у него будет 6345 очков и он займёт четвёртую строчку в рейтинге ATP, тем самым сместив с неё чемпиона US Open 2021 года.

Супертурнир в Риме завершится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».