Чем «баранка» отличается от «сухарика» и кто дисквалифицирует игроков? Разбор терминов

В теннисе обширная терминология, относящаяся как к типам ударов, так и к особенностям рейтинга, обозначению помех во время игры, вынесению предупреждений участникам матча и так далее. На русском часть этих слов не имеет непосредственных аналогов и просто заимствована из английского, но есть и немало терминов, которые довольно понятно переводятся. Предлагаем вам ознакомиться с основной терминологией, а заодно сравнить, как она выглядит (и произносится) на русском и на английском – тем более что недавний текст про счёт и другие неочевидные теннисные моменты вызвал большой интерес. Мы решили продолжить тему и погрузить читателей более глубоко в мир тенниса.

А

Альтернэйт (alternate) – здесь русского аналога не существует. Таким термином называют игроков, которые при формировании заявочного списка в основную или квалификационную сетку того или иного турнира не попали в число участников (или участниц – для того чтобы сильно не растягивать текст, договоримся сразу, что слова «теннисист», «спортсмен», «участник» подразумевают тут игроков обоих полов), но рейтинг позволяет им оказаться близко к этому. Они формируют то, что можно назвать листом ожидания, и, в случае если кто-то из попавших в сетку снимается с турнира до его жеребьёвки, ближайший по рейтингу игрок занимает его место, перемещаясь в основную сетку либо в квалификационную. При этом после того, как жеребьёвка была проведена, снимающихся с турнира заменяют уже не альтернэйты, а лаки-лузеры, о которых мы расскажем в соответствующем разделе.

Б

Бай (bye) – ситуация, когда игрок пропускает первый раунд турнира и стартует со второго круга. В большинстве случаев такую привилегию получают высоко сеянные теннисисты (на «Мастерсах» на семь кругов, правда, все 32 сеяных игрока сразу проходят во второй раунд), но если кто-то из сеяных с bye снимется с турнира уже после жеребьёвки, то его место займёт лаки-лузер, который тоже начнёт со второго круга. Отметим, что в случае поражения в стартовом матче теннисист, получивший bye, зарабатывает рейтинговые очки, положенные за первый круг, а вот призовые – за второй.

Новак Джокович Фото: Getty Images

«Баранка» (bagel) – сет, выигранный под ноль. Есть ещё термин «скрытая баранка», означающий выигрыш, как правило, шести геймов в одной партии подряд, но не со счёта 0:0. К примеру, если теннисист вёл 3:0 и проиграл 3:6, то он получил «скрытую баранку». Возможен и вариант «скрытой баранки» с семью геймами кряду – если с 5:0 счёт стал 5:7.

Боллбой (ball boy), а также боллгёрл – мальчики и девочки, подающие мячи. На самом деле, это не все их обязанности, потому что по просьбе игроков они также приносят им полотенца (с началом пандемии это было отменено, чтобы снизить контакты между людьми на корте), воду, а в жаркую солнечную или, наоборот, дождливую погоду держат над ними зонтики во время пауз между нечётными геймами, когда теннисисты сидят на скамейках. Однако основная задача боллбоев всё же заключается в том, чтобы обеспечивать подающего игрока достаточным количеством мячей перед началом каждого розыгрыша, поэтому называются они именно так.

Основная задача боллбоев заключается в том, чтобы обеспечивать подающего игрока достаточным количеством мячей Фото: Tom Jenkins/Getty Images

Брейк (break) – гейм, в котором теннисист берёт подачу соперника. В женском теннисе случается чаще, чем в мужском, хотя в WTA тоже немало теннисисток с отличной подачей, хорошо держащих свои геймы. Для того чтобы выиграть сет без тай-брейка, нужно сделать как минимум на один брейк больше, чем соперник.

Брейк-пойнт (break point) – очко, выигрыш которого даёт принимающему сделать брейк. Может быть также двойным (при счёте 15:40) и тройным (при 0:40). Аналогичным образом считаются геймболы – очки на выигрыш своей подачи.

Бэкспин (backspin) – обратное вращение, при котором мяч после отскока от корта отскакивает обратно к сетке. Если это укороченный, то иногда обратное вращение может оказаться настолько сильным, что второй отскок придётся на половину корта бьющего игрока. На всякий случай отметим, что очко в таком случае всё равно выигрывает он – в теннисе важно лишь то, куда попадёт мяч при первом отскоке.

Бэкхенд (backhand) – удар по мячу с игры, при выполнении которого вперёд обращена тыльная сторона ладони. Правши таким образом бьют слева, а левши, соответственно, справа. Может быть как одноручным, так и двуручным. Когда-то в теннисе одноручный бэкхенд доминировал настолько, что был вообще единственным вариантом этого удара, но эти времена уже много десятилетий назад остались в прошлом. Сейчас у большинства топов бэкхенд двуручный, хотя не так давно моду в теннисе задавал Роджер Федерер с прекрасным одноручным ударом слева.

Одноручный удар Роджера Федерера Фото: TPN/Getty Images

В

Воковер (walkover) – проход теннисиста в следующий раунд без игры в связи со снятием соперника до выхода на корт. Воковер возможен только в том случае, если снявшийся участник несостоявшегося в итоге поединка к тому моменту сыграл на турнире хотя бы один матч. В первом круге отказавшегося до игры теннисиста заменяет лаки-лузер, и то же самое происходит во втором круге, если снимающийся с турнира спортсмен не играл в первом круге, получив бай.

Вынужденная ошибка (forced error) – один из трёх вариантов завершения розыгрыша. Любое сыгранное очко в теннисе заканчивается либо ударом навылет (winner), либо невынужденной ошибкой (unforced error), либо вынужденной. Грань между вынужденной и невынужденной ошибкой бывает достаточно тонкой, поэтому их подсчёт всегда имеет долю субъективности. В статистике матча вынужденные неточности отображаются редко, но их всегда можно посчитать самостоятельно – достаточно сложить удары игрока 1 навылет и невынужденные ошибки игрока 2, а затем сравнить сумму с общим количеством взятых игроком 1 очков. Разница между этими числами и будет количеством вынужденных ошибок игрока 2.

Д

Двойная ошибка (double fault) – бывает только на подаче. Название связано с тем, что после неточной первой подачи теннисисты выполняют вторую, и уже ошибка на ней приводит к проигрышу очка.

Джуниор экзепмт (junior exempt, или JE) – предоставление топ-юниорам места в сетке взрослого турнира. Происходит такое нечасто, поэтому и термин достаточно редкий.

Дисквалификация (default) – снятие теннисиста с матча за грубые нарушения. Чаще всего это физическое воздействие на кого-либо из судей или других участников игры либо угрозы в их сторону. Более подробно об этом написано на букву С в разделе про супервайзеров, поскольку решения о дисквалификации принимают именно они.

Драйв-воллей (drive volley) – удар с лёта по мячу приблизительно на уровне плеча с замахом и движением ракетки, похож на обычный удар с форхенда или бэкхенда. Как правило, выполняется с хафкорта.

Мария Шарапова Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Дэд раббер (dead rubber) – здесь, как и в случае с альтернэйтом, аналога в русском языке нет вообще. Более того, этот термин знают даже не все теннисисты. Так называют ничего не решающие матчи Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг (бывшего Кубка Федерации). При старом регламенте они игрались при 3-0 или 3-1 в пользу одной из сборных, а сейчас, когда количество матчей в рамках одного противостояния в финальной части турниров сократили до трёх, это, соответственно, встречи при 2-0. По обоюдной договорённости команд dead rubber может быть отменён. Правда, в Кубке Дэвиса при прежнем регламенте было правило, что отменять можно только dead rubber при 3-1, чтобы в воскресенье состоялся хотя бы один из двух поединков и купившие билеты на этот день зрители увидели хоть какой-то теннис.

З

Защищённый рейтинг (protected ranking, или PR), также известный как специальный рейтинг (Special ranking, или SR) – рейтинг, позволяющий игрокам, выбывшим из тура минимум на полгода из-за травмы, болезни либо беременности, попадать в сетки турниров на основе той позиции, которая была у них до перерыва в выступлениях. Количество соревнований, на которые можно заявиться с его использованием, лимитировано, так же как и срок – не более девяти турниров или девяти месяцев после возвращения в зависимости от того, что будет достигнуто раньше. При этом защищённый рейтинг не даёт права на посев, по нему можно лишь попадать в основную или квалификационную сетку.

Зеро пойнтер (zero pointer) – грубо говоря, «баранка» в рейтинге, остающаяся на год при пропуске обязательного турнира. Для игроков, попадающих на соответствующие соревнования по рейтингу, это все «Шлемы» и почти все «Мастерсы», кроме Монте-Карло, а также хотя бы один турнир ATP-500 после US Open. В женском туре система в целом схожая. При этом тот же Новак Джокович пропустил четыре из девяти «Мастерсов» за последний год, что не мешает ему быть первой ракеткой мира.

«Золотой» сет (golden set) – сет, в котором победивший игрок не отдаёт сопернику ни одного очка. Разумеется, встречается подобное крайне редко. Сомнительно, что в первой половине XX века на многих турнирах вели статистику, но история сохранила всего четыре (!) задокументированных случая с «золотым» сетом. В XXI веке на крупных турнирах это произошло лишь дважды: Ярослава Шведова выиграла первую партию третьего круга Уимблдона-2012 у Сары Эррани, а Юлиан Райстер взял так решающий сет второго круга квалификации US Open – 2013 у Тима Пюца. Остальные «золотые» сеты в нынешнем веке были зафиксированы на «челленджерах» и «фьючерсах», причём даже не в их основных сетках, а в квалификации, куда в некоторых случаях могут попасть люди вообще без рейтинга, то есть фактически любители.

К

Карьерный «Большой шлем» (Career Grand Slam) – так называют редкое достижение, когда один игрок побеждает на всех четырёх «Шлемах» за карьеру. Да-да, не смотрите на результаты «Большой тройки», то есть Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича – это достижение действительно редкое. До них это удавалось лишь пятерым мужчинам, причём трое (Фред Пэрри, основавший после карьеры одноимённый бренд спортивной одежды, Дональд Бадж и Рой Эмерсон) сделали это ещё до начала Открытой эры, когда «Шлемы» были доступны только для теннисистов-любителей. После 1968-го, когда произошла теннисная революция и профессионалам разрешили играть на турнирах, ранее бывших любительскими и, соответственно, не имевших практически никакого призового фонда, Карьерный «Шлем» до Биг-3 сделали лишь Род Лэйвер и Андре Агасси. В женском туре за всю историю это удалось 10 игрокам, и последние из них – Серена Уильямс и Мария Шарапова.

Карьерный «Золотой шлем» (Career Golden Slam) – здесь к четырём мэйджорам прибавляется ещё победа на Олимпиаде. Термин «Золотой шлем» появился в 1988 году, когда все ТБШ и ОИ выиграла Штеффи Граф. А именно карьерный «Золотой шлем», то есть не за один сезон, первым 11 лет спустя собрал Андре Агасси, победивший в 1999-м на «Ролан Гаррос» (остальные три мэйджора и Олимпиаду он к тому моменту уже выиграл). А Серена Уильямс стала единственной, кому удалось собрать карьерный «Золотой шлем» и в одиночке, и в паре. В 2001 году она и её старшая сестра Винус добились этого в парном разряде, а через 11 лет Серена взяла олимпийское золото и в одиночном разряде. Все «Шлемы» в одиночке к тому моменту в её коллекции давно были, и бóльшую часть из них она уже тогда выиграла не по одному разу.

Серена Уильямс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Квалифаер (qualifier, или Q) – игрок, пробившийся в основную сетку через отборочные соревнования. На «Шлемах» квалификация состоит из трёх кругов, практически на всех остальных турнирах – из двух. Кстати, за успешное выступление в квалификации тоже полагаются рейтинговые очки и призовые, хотя, конечно, несравнимо меньшие, чем за победы в основной сетке.

Кряхтение (grunting) – именно таким собирательным словом в английском называют звуки, издаваемые теннисистами во время ударов по мячу. В русском больше прижилось слово «стоны», относящееся в данном случае прежде всего к женскому теннису.

Л

Лаки-лузер (lucky loser) – игрок, потерпевший поражение в финальном раунде квалификации, но попавший в основную сетку благодаря отказу кого-то из её участников до своего старта на турнире. Как мы уже отмечали в пункте про бай, при большой доле везения лаки-лузер может стартовать даже не с первого, а со второго круга основной сетки. На «Шлемах» их выбирают случайным образом среди четырёх самых высокорейтинговых проигравших в финальном круге квалификации (если лаки-лузеров оказывается больше четырёх, то берут уже просто случайным образом), а на других турнирах обычно сразу практикуют слепую жеребьёвку среди всех потерпевших поражение в решающем отборочном круге. Иногда лаки-лузеры показывают отличные результаты – например, Ян-Леннард Штруфф год назад дошёл до финала «Мастерса» в Мадриде именно в таком статусе.

Ян-Леннард Штруфф Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Ласт директ (last direct, LD) – последний игрок, попавший на турнир (неважно, в основную сетку или в квалификацию) по своему рейтингу. При этом рейтинг берётся не на момент начала соревнования, а на момент закрытия приёма заявок. Для основных сеток заявки закрываются, как правило, за шесть недель до старта турнира, а для квалификационных – за четыре.

Линейный судья (line judge) – в отличие от главного судьи, сидящего на вышке, отвечает только за одну конкретную линию, поэтому таких арбитров на матчах несколько. При этом один из судей, следящих за подачей, после её выполнения идёт смотреть за боковой линией. Отметим, что сейчас с развитием технологий электронного судейства на всё большем количестве турниров живых арбитров на линиях замещает техника, фиксирующая ауты с озвучкой несколькими предварительно записанными голосами.

Лэт (let) – объявление судьи на вышке, означающее помеху, которая требует переигровки очка. Чаще всего это можно слышать при касании подачей троса, после которого мяч попадает в нужный квадрат – тогда арбитр говорит «Let. First/second serve» в зависимости от того, первая или вторая подача выполнялась в этот момент. Однако let может быть связан и с другими причинами – боллбой рано побежал за мячом, мяч выпал из кармана теннисиста либо прилетел с соседнего корта или с трибун, ветер пригнал на корт пакет или ещё какой-нибудь посторонний предмет, на корт прилетела птица/выбежала кошка и так далее.

Лэт (let) – объявление судьи на вышке Фото: Julian Finney/Getty Images

М

Матчбол (match point) – ситуация, когда теннисист оказывается в одном очке от того, чтобы закончить поединок в свою пользу. В отличие от брейк-пойнта, может быть не только на приёме, но и на своей подаче, а также на тай-брейке. Благодаря особенностям счёта тай-брейка возможен не только двойной или тройной, но даже и шестерной матчбол. В финале любого турнира его называют championship point, то есть очко на титул, а на Олимпиаде это будет gold/bronze medal point, то есть розыгрыш на завоевание золотой либо бронзовой медали.

Мунбол (moonball) – название сильно перекрученного удара с высоким отскоком. От свечи отличается, во-первых, обязательным наличием сильного вращения, во-вторых, целью выполнения удара. Если свечки бросают чаще всего для того, чтобы обвести вышедшего к сетке оппонента, заставить бежать назад, то мунбол не обязательно должен быть обводящим, такими ударами обычно обмениваются, стоя у задней линии. По сути, это просто достаточно надёжное удержание мяча в игре, чтобы дать себе передышку, а в идеале ещё и дождаться ошибки от соперника. На высоком уровне используется в основном в женском теннисе, потому что в мужском теннисисты гораздо чаще «убивают» подобные мячи, резко атакуя с них.

Н

Нарушение кодекса (code violation) – словосочетание, которое в русском языке применительно к теннису фактически не используется. Так называются действия игроков, за которые им выносятся предупреждения. Это может быть сломанная ракетка, нецензурная брань, неспортивное поведение и так далее. В понятие неспортивного поведения входит широкий спектр проступков – и Ник Кирьос, пинавший стул на корт, и Марат Сафин, приспускавший шорты после очень красиво выигранного очка, попадают за эти нарушения именно в такую категорию. Раньше предупреждения выносились ещё за подсказки тренеров, но сейчас их официально разрешили. За первое нарушение кодекса полагается просто устное предупреждение, за второе с игрока снимают одно очко, за третье отбирают уже целый гейм. Четвёртое теоретически предполагает возможность дисквалификации, однако на практике дисквалифицируют теннисистов редко и за какие-то действительно серьёзные проступки, вроде угроз или физического воздействия (в том числе опосредованного, например, мячом) на арбитров или боллбоев.

О

Объявление судьи, или выкрик судьи (call) – на самом деле у этого термина нет точного перевода на русский, но, пожалуй, это наиболее адекватный вариант. Речь о выкрике арбитра – линейного или на вышке – фиксирующем аут. Непосредственно использование этого слова можно услышать, когда игрок обращается к Hawk-eye для проверки удара. Арбитр на вышке в таком случае объявляет, к примеру «Mister Djokovic is challenging the call on the right sideline. The ball was called out», то есть «Мистер Джокович берёт проверку по правой боковой линии. Было объявлено, что мяч ушёл в аут».

Оверрул (overrule) – изменение решения линейного судьи арбитром на вышке. Если линейный зафиксировал аут, судья на вышке может поправить его, засчитав попадание, и наоборот. На турнирах с электронной системой игрок после этого может запросить повтор удара, взяв челлендж, а на грунте – попросить судью спуститься с вышки и проверить отпечаток от мяча.

Судья на вышке Кадер Нуни Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Отказ (retirement) – снятие теннисиста с матча после его начала. В сетке обозначается сокращением ret. Происходит почти всегда из-за травмы или болезни.

П

Плоский удар (flat shot) – удар, выполняемый фактически без вращения, как правило, мощный. Является одним из трёх основных типов ударов в теннисе наряду с резаным и кручёным.

Покраска линии (paint the line) – попадание мячом точно в линию, заднюю или боковую. Поскольку раньше бóльшая часть турниров проходила на травяных кортах, где линии именно что рисуют краской, которая к тому же не всегда идеально держится и требует периодического подкрашивания, появился такой термин.

Р

Реверс (reverse) – альтернативный вариант смэша, выполняемый в прыжке спиной (либо вполоборота к сетке). Мяч в таком случае оказывается немного выше плеча бьющего игрока.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

Рейтинг 52 недель (rankings) – основной рейтинг, имеющий такое название в связи с тем, что очки за турниры в нём держатся ровно год, то есть 52 недели. Иногда бывают исключения (например, рейтинг «замораживали» во время пандемии COVID-19), но в большинстве случаев это работает именно так. По этому рейтингу определяются сеяные, участники основных и квалификационных сеток. Первая ракетка мира тоже выявляется именно таким образом.

Решающее очко (deciding point) – розыгрыш при 40:40 – чаще в парном теннисе. Уже давно введено на всех турнирах ATP и WTA с целью сокращения времени на парные матчи, в том числе для того, чтобы их участники меньше уставали, а звёзды одиночного разряда охотнее выступали в паре. Если после шести очков в любом гейме счёт равный, то принимающая пара выбирает квадрат, в который будет выполняться подача, а дуэт, взявший очко, выигрывает гейм. Розыгрыш, соответственно, считается одновременно и геймболом, и брейк-пойнтом.

С

Сетбол (set point) – практически аналог матчбола, но на выигрыш партии, а не всего поединка. В пятисетовых матчах, конечно, есть сетболы на взятие одним теннисистом как первой, так и второй партии, но специального термина для выигрыша второго сета не существует.

Сеяный (seeded player) – теннисист с достаточно высоким для турнира рейтингом, чтобы попасть в посев. Практически с самого начала XXI века каждый четвёртый игрок на любом турнире, кроме Итоговых чемпионатов, является сеяным (bye при этом тоже считается). Соответственно, количество сеяных варьируется в зависимости от того, из скольки кругов состоит турнир – их может быть 8, 16 или 32. Посев осуществляется по самому свежему на момент жеребьёвки рейтингу, в отличие от допуска на турнир, для которого берётся рейтинг шестинедельной давности.

Спэшел экземпт (special exempt) – правило, позволяющее игроку попасть в основную сетку турнира следующей недели, если на нынешней неделе он дошёл до поздних стадий другого соревнования (как правило, до полуфинала или финала) и из-за этого физически не успел приехать на квалификацию нового турнира. При этом попасть так в основу «Шлема» вообще невозможно, на «Мастерс» можно попасть, только если дошёл до поздней стадии другого «Мастерса» либо турнира ATP-500, а на «500-ники» и «250-ники» можно попасть благодаря удачному выступлению на любом предшествующем им турнире уровнем выше «челленджера».

Судья на вышке (chair umpire) – главный арбитр матча, у которого есть право поправлять своих коллег на линии, фиксирующих аут либо попадание мяча в корт, выносить игрокам предупреждения и так далее. Почти все они изначально были линейными судьями, сумевшими подняться по карьерной лестнице. Некоторые из них настолько известны, что узнаваемы даже больше игроков среднего уровня – например, Мохамед Лайани, Карлос Бернардес, Кадер Нуни, Ева Асдераки или Элисон Хьюз (в девичестве – Лэнг).

Судья Ева Асдераки Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Супервайзер (supervisor) – в отличие от судей на вышках, которых много на каждом турнире, супервайзеров на соревновании обычно один или два. На совместных турнирах ATP и WTA это число удваивается, потому что у мужского и женского туров свои арбитры и супервайзеры. Именно супервайзер принимает решения, связанные с переносом матчей из-за погоды или закрытием крыши (разумеется, консультируясь со службой прогноза погоды и так далее). Также его вызывают на корт для разрешения спорных ситуаций, как правило, связанных с вынесением теннисистам предупреждений либо даже их дисквалификацией. К примеру, Андрей Рублёв несколько месяцев назад был дисквалифицирован в концовке полуфинала турнира в Дубае с Александром Бубликом именно по решению супервайзера. Также супервайзер дисквалифицировал Новака Джоковича в 1/8 финала US Open – 2020 за мяч, который он случайно послал ракеткой в судью на линии с досады после брейка соперника. Отметим также, что супервайзерами, как правило, становятся арбитры на вышке после завершения судейской части своей карьеры.

Супер-тай-брейк (super tiebreak) – от обычного тай-брейка отличается тем, что здесь для победы нужно набрать минимально не семь, а 10 очков. Изначально использовался только в парных матчах на турнирах ATP и WTA, где заменил третий сет, а также в миксте на «Шлемах», но сейчас по таким же правилам играется тай-брейк решающей партии на всех мэйджорах. Правда, там решающий сет он не заменяет – теннисистам сначала нужно дойти до 6:6 по геймам.

Т

Теннисный локоть (tennis elbow) – травма, часто получаемая теннисистами-любителями из-за неправильной хватки ракетки. Связана со слишком сильной отдачей в локоть при ударах по мячу.

Твинер (tweener) – удар между ног в движении спиной к сетке. Обычно выполняется в ситуации, когда соперник выполнил свечу и игрок добегает до этого мяча, но времени развернуться лицом к сетке у него уже нет. Лучшие мастера мяча и ракетки умеют даже выполнять твинеры навылет.

У

Уайлд-кард (wild card) – специальное приглашение в основную либо квалификационную сетку для игроков, либо не попадающих туда по рейтингу, либо пропустивших момент для заявки. Чаще всего ими распоряжаются непосредственно организаторы турниров, но есть и нюансы. Например, на «Мастерсе» в Майами есть WC, принадлежащая IMG – мощнейшему агентству, которое каждый год просит предоставить это приглашение кому-то из сотрудничающих с ним игроков. На Олимпиаде часть WC предназначена для теннисистов из, скажем так, экзотических по меркам этого вида спорта стран. А у «Ролан Гаррос», Australian Open и US Open уже много лет заключён договор об обмене уайлд-кард – именно поэтому в Париж сейчас получили по одному специальному приглашению в мужскую и женскую сетки игроки из Австралии и США. Турниры рангом ниже «Мастерсов», где нужно подавать заявки на участие, могут использовать WC для приглашения звёзд в последний момент. Например, на этой неделе WC в Женеву получил изначально не планировавший играть там Новак Джокович, которому при этом достался и первый номер посева.

Ф

Форхенд (forehand) – удар, противоположный бэкхенду, при выполнении которого ладонь направлена вперёд. Соответственно, правши бьют так справа, а левши – слева. Хотя это достаточно неочевидно, форхенд также может быть и одноручным, и двуручным. Сейчас в теннисе в принципе нет игроков высокого уровня, у которых двуручный форхенд, но из спортсменов относительно недавних времён можно вспомнить двух французов – Фабриса Санторо и Марион Бартоли (чемпионку Уимблдона-2013, между прочим).

Х

Хлебная палочка, или «сухарик» (breadstick) – ситуация, на гейм отличающаяся от «баранки», то есть когда сет заканчивается не 6:0, а 6:1. Однако, в отличие от «баранки», скрытым «сухарик» не бывает.

Ц

«Циклоп» (cyclops) – так называли электронную систему, фиксировавшую аут при подаче на быстрых кортах. Если вы смотрите теннис уже давно, то можете помнить громкий писк, раздававшийся при неточной подаче на всех «Шлемах», кроме «Ролан Гаррос». Ответственной за него была именно эта система, появившаяся ещё в начале 80-х. Во второй половине 2000-х его вытеснил куда более совершенный Hawk-eye, который появился на US Open в 2006-м, а на Australian Open и Уимблдоне – в 2007-м.

Ч

Чемпионская гонка (ATP Race) – второй вид рейтинга, существующий параллельно с рейтингом 52 недель. При этом какой-то практической функции у гонки почти что нет. Допуск на турниры осуществляется по основному рейтингу, посев тоже идёт по рейтингу 52 недель. Формально по гонке отбираются участники и участницы Итоговых турниров, однако и здесь есть одно но – очки за прошлогодние Итоговые «сгорают» ещё до старта следующих турниров, в отличие от всех остальных соревнований, то есть очки за них держатся не 52, а 51 неделю. Так что сразу после завершения последних «регулярных» турниров сезона Чемпионская гонка и рейтинг 52 недель становятся идентичными друг другу. В общем, этот второй рейтинг существует больше для болельщиков, ну и для самих игроков – чтобы было удобнее следить за тем, кто сколько очков набрал именно со старта нового сезона.

Э

Эйс (ace). Здесь всё просто – так называют подачу, при которой принимающий не дотронулся до мяча до его второго отскока от чего-либо. Учитывая, что эйсы обычно летят с очень высокой скоростью (210 км/ч и больше), второй отскок чаще всего приходится в задний либо боковой фон корта. Иногда мяч может попасть и в линейного судью или боллбоя/боллгёрл, если те не успеют увернуться, так что им нужно глядеть в оба. Впрочем, иногда эйс бывает и медленным – это может быть даже подача с руки под сетку, если соперник не успеет среагировать. Отметим также, что в русском есть и другой вариант названия для эйса – подача навылет.

Я

Ястребиный глаз (Hawk-eye) – уже упомянутая чуть раньше система, вытеснившая «Циклопа». В отличие от старой разработки с названием, отсылающим к мифологии Древней Греции, Hawk-eye позволяет следить за всеми ударами, а не только за подачей, а также выводить на экран повтор полёта мяча с его проекцией. Изначально часть игроков была против этой системы (наиболее известным ярым противником был Роджер Федерер, который даже долгое время принципиально не брал челленджи, то есть не просил показать повтор удара), но сейчас она уже является настолько привычным элементом всех крупных турниров, что теннис без неё фактически немыслим. Кое-где её используют даже на грунте, а уж на харде и траве, где отпечаток от мяча на поверхности корта не разглядеть, она уже давно стала обязательным требованием для главных кортов всех крупных соревнований. Допустим и вариант перевода «соколиный глаз», поскольку Hawk означает как ястреба, так и сокола, но всё-таки в основном используется именно «ястребиный глаз».