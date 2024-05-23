В четверг определяются сетки главного грунтового турнира. Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности – в трансляции.

Жеребьёвка «Ролан Гаррос» – 2024! Кто встанет на пути Медведева к финалу? LIVE!

В воскресенье, 26 мая, в Париже стартует 123-й по счёту «Ролан Гаррос». А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Новак Джокович и Янник Синнер, которые получили, соответственно, первый и второй номера посева, возглавили свои половины сеток. В чьей части окажется Даниил Медведев, у которого теперь пятый номер посева? До какой стадии соревнований доберётся лидер россиян, не очень удачно выступивший на предварительных грунтовых турнирах? С кем сыграет в первом круге 17-летняя Мирра Андреева, в прошлом году добравшаяся тут до третьего круга? Как распределятся по сеткам другие россияне, которых набралось аж 20 человек?

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