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Жеребьёвка Ролан Гаррос – 2024, мужчины, женщины: турнирная сетка, с кем сыграют Медведев, Соболенко, Джокович, Алькарас

Жеребьёвка «Ролан Гаррос» – 2024! Кто встанет на пути Медведева к финалу? LIVE!
Даниил Сальников
Жеребьёвка «Ролан Гаррос» – 2024
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В четверг определяются сетки главного грунтового турнира. Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности – в трансляции.

В воскресенье, 26 мая, в Париже стартует 123-й по счёту «Ролан Гаррос». А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Новак Джокович и Янник Синнер, которые получили, соответственно, первый и второй номера посева, возглавили свои половины сеток. В чьей части окажется Даниил Медведев, у которого теперь пятый номер посева? До какой стадии соревнований доберётся лидер россиян, не очень удачно выступивший на предварительных грунтовых турнирах? С кем сыграет в первом круге 17-летняя Мирра Андреева, в прошлом году добравшаяся тут до третьего круга? Как распределятся по сеткам другие россияне, которых набралось аж 20 человек?

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Live Даниил Сальников

В женский турнир по рейтингу попали 14 россиянок во главе с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной:

Все россиянки — участницы «Ролан Гаррос» — 2024, женщины (14):
1. Дарья Касаткина
2. Екатерина Александрова
3. Людмила Самсонова
4. Вероника Кудерметова
5. Анастасия Павлюченкова
6. Анна Калинская
7. Анастасия Потапова
8. Мирра Андреева
9. Анна Блинкова
10. Диана Шнайдер
11. Элина Аванесян
12. Мария Тимофеева
13. Камилла Рахимова
14. Эрика Андреева
14:22 Даниил Сальников

В списке участников нынешнего «Ролан Гаррос» шестеро россиян во главе с Даниилом Медведевым:

Все россияне — участники «Ролан Гаррос» — 2024, мужчины (6):
1. Даниил Медведев
2. Андрей Рублёв
3. Карен Хачанов
4. Роман Сафиуллин
5. Аслан Карацев
6. Павел Котов
14:17 Даниил Сальников

Более подробная теннисная терминология собрана в нашем огромном материале:

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14:11 Даниил Сальников

Считанные минуты остаются до момента, когда теннисисты и все поклонники спорта узнают сетки одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2024.

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Новости. Теннис
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