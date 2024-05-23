Жеребьёвка «Ролан Гаррос» – 2024! Кто встанет на пути Медведева к финалу? LIVE!

В воскресенье, 26 мая, в Париже стартует 123-й по счёту «Ролан Гаррос». А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Новак Джокович и Янник Синнер, которые получили, соответственно, первый и второй номера посева, возглавили свои половины сеток. В чьей части окажется Даниил Медведев, у которого теперь пятый номер посева? До какой стадии соревнований доберётся лидер россиян, не очень удачно выступивший на предварительных грунтовых турнирах? С кем сыграет в первом круге 17-летняя Мирра Андреева, в прошлом году добравшаяся тут до третьего круга? Как распределятся по сеткам другие россияне, которых набралось аж 20 человек?
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В женский турнир по рейтингу попали 14 россиянок во главе с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной:
1. Дарья Касаткина
2. Екатерина Александрова
3. Людмила Самсонова
4. Вероника Кудерметова
5. Анастасия Павлюченкова
6. Анна Калинская
7. Анастасия Потапова
8. Мирра Андреева
9. Анна Блинкова
10. Диана Шнайдер
11. Элина Аванесян
12. Мария Тимофеева
13. Камилла Рахимова
14. Эрика Андреева
В списке участников нынешнего «Ролан Гаррос» шестеро россиян во главе с Даниилом Медведевым:
1. Даниил Медведев
2. Андрей Рублёв
3. Карен Хачанов
4. Роман Сафиуллин
5. Аслан Карацев
6. Павел Котов
Более подробная теннисная терминология собрана в нашем огромном материале:
Чтобы лучше ориентироваться в теннисных правилах, мы выпустили для вас вот такой гайд:
Считанные минуты остаются до момента, когда теннисисты и все поклонники спорта узнают сетки одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2024.