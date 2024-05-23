Медведев в одной четверти со Зверевым и Надалем: жеребьёвка обеих сеток «Ролан Гаррос»

С 26 мая по 9 июня в Париже пройдёт «Ролан Гаррос», также известный как Открытый чемпионат Франции. Это второй турнир «Большого шлема» в сезоне и единственный мэйджор, проходящий на грунте. В четверг, 23 мая, состоялась жеребьёвка мужской и женской сеток «Ролан Гаррос». Чемпион US Open 2021 года, первая ракетка России Даниил Медведев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, в соответствии с мировой классификацией получил пятый номер посева.

«Ролан Гаррос» — самый неудобный ТБШ для Медведева. Даниил здесь ни разу не добирался до полуфинала. Лучшим его результатом в Париже является четвертьфинал в 2021-м. А год назад Медведев провалил турнир, сенсационно проиграв в первом же круге.

Даниил весьма некстати покинул первую четвёрку мирового рейтинга. Это означает, что в случае выхода в четвертьфинал его соперником, вполне вероятно, может стать кто-то из топ-4. По результатам жеребьёвки потенциальным оппонентом россиянина на этой стадии стал Александр Зверев (4), который как раз и подвинул его в рейтинге. Начнёт турнир Медведев матчем с немцем Домиником Кёпфером, а далее возможны такие противостояния: второй круг — Миомир Кецманович либо квалифаер, третий — Мариано Навоне (31), четвёртый — Алекс де Минор (11)/Александр Бублик (19), четвертьфинал — Александр Зверев (4)/Хольгер Руне (13), полуфинал — Новак Джокович (1)/Каспер Рууд (7), финал — Янник Синнер (2)/Карлос Алькарас (3).

Андрей Рублёв, шестой сеяный, в предыдущие сезоны, в 2020 и 2022 годах, дважды доходил до четвертьфинала «Ролан Гаррос». В 2023-м он выбыл из борьбы в третьем круге. В этот раз Рублёв получил вот какую сетку: первый круг — японец Таро Дэниел, второй — либо испанец Педро Мартинес, либо Тьяго Тиранте из Аргентины, третий — Артюр Фис (29), четвёртый — Стефанос Циципас (9)/Уго Умбер (17), четвертьфинал — Карлос Алькарас (3), полуфинал — Янник Синнер (2), финал — Новак Джокович (1).

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович, трижды выигрывавший Открытый чемпионат Франции, первый матч на «Ролан Гаррос» проведёт с французом Пьер-Югом Эрбером. В третьем круге соперником Джоковича может стать Лоренцо Музетти (30), в 1/8 финала — Томми Пол (14), в 1/4 финала — Каспер Рууд (7), в 1/2 финала — Александр Зверев (4)/Даниил Медведев (5), в финале — Янник Синнер (2)/Карлос Алькарас (3).

Второй сеяный Янник Синнер откроет турнир матчем с Кристофером Юбэнксом (США). Далее у него по сетке может быть 32-й сеяный Кэмерон Норри — это уже третий круг. В 1/8 финала Синнер может встретиться с Николасом Харри, в четвертьфинале — с Хубертом Хуркачем (8), в полуфинале — с Карлосом Алькарасом (3), в финале — с Новаком Джоковичем (1).

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, 14 раз выигрывавший «Ролан Гаррос», получил сложную сетку. У него не было и не могло быть никаких привилегий при жеребьёвке. И в первом же матче соперником Надаля станет немец Александр Зверев (4), находящийся в отличной форме в этот грунтовый сезон. Кроме того, это означает, что Надаль и Медведев могут пересечься в четвертьфинале.

Кроме того, отдельно стоит выделить битву ветеранов — трёхкратных чемпионов ТБШ в первом круге. Стэн Вавринка сыграет с Энди Марреем. Во втором круге победитель этого противостояния сразится либо с Кэмероном Норри (32), либо с Павлом Котовым, а в третьем может выйти на Синнера.

Также состоялась жеребьёвка женской сетки «Ролан Гаррос». Четырёхкратная чемпионка ТБШ Ига Свёнтек и двукратная победительница Australian Open Арина Соболенко автоматически попали в разные половины сетки: полька — на самый верх, белоруска — в самый низ. Россиянок в топ-8 посева не оказалось, и потенциальные четвертьфинальные пары приобрели такие очертания:

Мария Саккари (Греция, 6) — Арина Соболенко (Беларусь, 2);

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4);

Кори Гауфф (США, 3) — Онс Жабер (Тунис, 8);

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5).

Первая ракетка России Дарья Касаткина, посеянная 10-й, получила следующую сетку. В первом круге ей досталась полька Магдалена Френх. Во втором Касаткина может сыграть с американкой Питон Стирнс, а в третьем — с двукратной чемпионкой AO Викторией Азаренко (19). Или даже с Миррой Андреевой! 17-летняя россиянка, которая год назад дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, на старте сыграет с Эминой Бектас из США, а если победит её, то выйдет либо на Азаренко, либо на полуфиналистку «РГ»-2020 Надию Подороску.

Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова (20) начнёт турнир встречей с квалифаером/лаки-лузером. В 1/32 финала её соперницей может стать либо Эльза Жакмо, либо Ана Богдан, в третьем круге — украинка Элина Свитолина (15), в четвёртом — Рыбакина.

Будет в первом круге и российское дерби. Анастасия Потапова сыграет с Камиллой Рахимовой. А 19-летняя Эрика Андреева, старшая сестра Мирры, в первом же круге выйдет на корт против Соболенко. Также отметим довольно непростую сетку, которую получила Свёнтек. Во втором круге она может сыграть с другой четырёхкратной чемпионкой мэйджоров Наоми Осакой, в третьем — с Вероникой Кудерметовой (29), в четвёртом — с Екатериной Александровой (16), а может, с победительницей «Ролан Гаррос» 2021 года Барборой Крейчиковой.

У мужчин действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является Новак Джокович, у женщин — Ига Свёнтек. За всеми событиями мэйджора в Париже следите на «Чемпионате».