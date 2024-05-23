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В Париже открыли корт имени Даниила Медведева, аналогичной почести удостоены Рафаэль Надаль, Артур Эш, Род Лэйвер

Во Франции открыли корт имени Медведева. Кого ещё из суперзвёзд тенниса так отметили
Михаил Георгиев
Во Франции открыли корт имени Медведева
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На крупных турнирах стадионы часто называют в честь давно завершивших карьеру легенд. Единственное исключение — Рафаэль Надаль.

Пятая ракетка мира Даниил Медведев поучаствовал в приятной для себя церемонии. В Мезон-Лаффит недалеко от Парижа открыли четыре крытых хардовых корта имени российского теннисиста.

Медведев тренировался в Клубе тенниса и сквоша Мезон-Лаффит с 2014 по 2016 год. Руководство комплекса это не забыло и решило удостоить Даниила особой почести. Медведев – звезда тенниса мирового уровня, поэтому дети будут вдохновляться его примером, занимаясь на этих площадках.

«Мне очень приятно открывать корты, названные моим именем. Меня часто о чём-то просят, но я не соглашаюсь, потому что мне не нравится. Однако я сразу же ответил «да» этому клубу, потому что с ним и этим городом у меня связаны очень хорошие воспоминания. Это прекрасная возможность», — сказал Медведев, которого на церемонии сопровождали менеджеры Клуба, чиновница местного регионального совета Жозиан Симон и те самые дети, мечтающие достичь высот в теннисе.

Даниил Медведев на церемонии открытия корта в Париже

Даниил Медведев на церемонии открытия корта в Париже

Фото: Из личного архива Жозиан Симон

Медведев – не первый теннисист, именем которого назван корт. Конечно, Клуб тенниса и сквоша Мезон-Лаффит – это не знаковое место, где проводятся турниры «Большого шлема» или «Мастерсы», но Даниил ещё не завершил карьеру и почтение на таком уровне тоже более чем солидное. На нечто более солидное можно будет претендовать уже после ухода из спорта, поскольку именно в честь звёзд прошлого в основном называют площадки на самых крупных турнирах.

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Самый вместительный корт мира назван в честь легендарного Артура Эша

US Open проводится в Национальном теннисном центре имени легендарной теннисистки Билли Джин Кинг в Нью-Йорке. А главный корт этого центра назван в честь трёхкратного чемпиона ТБШ Артура Эша. Он выиграл первый мэйджор в США после начала Открытой эры в 1968 году, а ещё на протяжении всей карьеры боролся за права тёмнокожих спортсменов.

Стадион Эша может принять 23 771 зрителя – рекордный показатель для теннисных арен в мире. Второй по значимости корт назван в честь музыканта Луи Армстронга и вмещает 14 тыс. человек.

Стадион Артуша Эша — главный корт US Open

Стадион Артуша Эша — главный корт US Open

Фото: Al Bello/Getty Images

В Австралии чтят Рода Лэйвера, но со стадионом Маргарет Корт был скандал

Australian Open проходит в спорткомплексе «Мельбурн-Парк». Главный корт носит имя 11-кратного чемпиона ТБШ Рода Лэйвера (вместимость 15 тыс. человек). Особенно хорошо там выступает Новак Джокович, который в Мельбурне брал титул 10 раз. В этом году Новак вылетел в полуфинале Australian Open от будущего чемпиона Янника Синнера. Тем не менее он довёл серию побед на турнире до 33 матчей, повторив исторический рекорд легендарной Моники Селеш. А ещё Джокович назвал корт Лэйвера главным в своей карьере.

«Если я могу где-то далеко зайти, то на «Больших шлемах», так? Особенно здесь. Знаю о своей серии и о том, сколько матчей я выиграл на «Род Лэйвер Арене». Я не хочу это заканчивать. Чем дольше длится серия, тем больше уверенности и ожиданий, и в то же время желания сделать всё возможное и невозможное. Обожаю играть на этом корте. Это главный корт в моей карьере», — сказал Новак.

Арена Рода Лэйвера имеет особое значение для Новака Джоковича

Арена Рода Лэйвера имеет особое значение для Новака Джоковича

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Второй по значимости корт назван в честь политика Джона Кейна (10 500 зрителей), а вот третий уже 21 год носит имя 24-кратной чемпионки ТБШ и самой успешной теннисистки в истории Австралии Маргарет Корт (7500 зрителей). Правда, одно время ходила дискуссия по поводу переименования стадиона. Корт придерживается консервативных религиозных взглядов. В 2020 году она в резкой форме выразила неприятие однополых браков и допуска трансгендеров в спорт. Организаторы несколько лет не приглашали Маргарет на матчи Australian Open и всерьёз рассматривали вариант с лишением арены её имени. К счастью, до столь категоричных действий не дошло и площадка Маргарет Корт всё ещё существует.

Французы уважают легенд первой половины XX века

Открытый чемпионат Франции проводится в спорткомплексе «Ролан Гаррос», отсюда же часто употребляемое в обиходе название этого «Шлема». Он назван в честь авиатора Ролана Гарроса, а вот некоторые корты грунтового мэйджора носят имена теннисистов.

Корты Филиппа Шатрье (15 225 зрителей), Сюзанн Ленглен (10 068) и Симоны Матьё (5000) являются ведущими на «Ролан Гаррос». Шатрье, Ленглен и Матьё играли в теннис до Открытой эры, но все они занимают важное место в истории этого вида спорта во Франции.

Центральный корт «Ролан Гаррос» носит имя Филиппа Шатрье

Центральный корт «Ролан Гаррос» носит имя Филиппа Шатрье

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В Испании назвали корт именем Надаля ещё до завершения его карьеры

Рафаэль Надаль, как известно всем любителям тенниса, имеет прозвище Король грунта из-за беспрецедентного доминирования на этом покрытии. Рафа 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». Вероятно, в Париже когда-то назовут один из кортов в его честь, но это случится уже после завершения карьеры испанца.

А вот на родине Короля грунта решили не ждать. С 2017 года центральный корт «пятисотника» в Барселоне (8400 зрителей) носит имя Рафаэля Надаля. Рафа брал титул в Каталонии 12 раз, так что вполне заслужил подобное отношение ещё до завершения карьеры, пусть это и, по сути, беспрецедентно для тенниса.

Корт имени Рафаэля Надаля в Барселоне

Корт имени Рафаэля Надаля в Барселоне

Фото: Eric Alonso/Getty Images

В Испании вообще активно чтят местных легенд. Об этом говорят хотя бы названия кортов на крупном турнире в Мадриде. Главный из них (12 442 зрителя) носит имя четырёхкратного чемпиона ТБШ и многолетнего директора турнира Маноло Сантаны, скончавшегося в 2021-м в возрасте 83 лет. Второстепенная площадка (2923 зрителя) названа в честь Аранчи Санчес-Викарио, которая выиграла четыре мэйджора за карьеру.

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Конечно, это не единственные примеры. В Берлине есть стадион (7500 человек) имени 22-кратной чемпионки ТБШ Штеффи Граф, лучшей теннисистки в истории Германии. Главный корт недавно завершившегося «Мастерса» в Риме носит имя двукратного победителя «Ролан Гаррос» Николы Пьетранджели. Грунтовый турнир в Гштааде (Швейцария) проводится на арене Роя Эмерсона – 12-кратного чемпиона ТБШ из Австралии.

Пока в Швейцарии не придумали, как должным образом уважить Роджера Федерера, хотя это наверняка вопрос времени. Как и в случае Новака Джоковича. Конечно, в Швейцарии и Сербии имеются какие-то корты имени Федерера и Джоковича, но всё-таки Роджер и Новак заслуживают чего-то по-настоящему масштабного, причём не только в своих родных странах.

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