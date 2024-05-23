Во Франции открыли корт имени Медведева. Кого ещё из суперзвёзд тенниса так отметили

Пятая ракетка мира Даниил Медведев поучаствовал в приятной для себя церемонии. В Мезон-Лаффит недалеко от Парижа открыли четыре крытых хардовых корта имени российского теннисиста.

Медведев тренировался в Клубе тенниса и сквоша Мезон-Лаффит с 2014 по 2016 год. Руководство комплекса это не забыло и решило удостоить Даниила особой почести. Медведев – звезда тенниса мирового уровня, поэтому дети будут вдохновляться его примером, занимаясь на этих площадках.

«Мне очень приятно открывать корты, названные моим именем. Меня часто о чём-то просят, но я не соглашаюсь, потому что мне не нравится. Однако я сразу же ответил «да» этому клубу, потому что с ним и этим городом у меня связаны очень хорошие воспоминания. Это прекрасная возможность», — сказал Медведев, которого на церемонии сопровождали менеджеры Клуба, чиновница местного регионального совета Жозиан Симон и те самые дети, мечтающие достичь высот в теннисе.

Даниил Медведев на церемонии открытия корта в Париже Фото: Из личного архива Жозиан Симон

Медведев – не первый теннисист, именем которого назван корт. Конечно, Клуб тенниса и сквоша Мезон-Лаффит – это не знаковое место, где проводятся турниры «Большого шлема» или «Мастерсы», но Даниил ещё не завершил карьеру и почтение на таком уровне тоже более чем солидное. На нечто более солидное можно будет претендовать уже после ухода из спорта, поскольку именно в честь звёзд прошлого в основном называют площадки на самых крупных турнирах.

Самый вместительный корт мира назван в честь легендарного Артура Эша

US Open проводится в Национальном теннисном центре имени легендарной теннисистки Билли Джин Кинг в Нью-Йорке. А главный корт этого центра назван в честь трёхкратного чемпиона ТБШ Артура Эша. Он выиграл первый мэйджор в США после начала Открытой эры в 1968 году, а ещё на протяжении всей карьеры боролся за права тёмнокожих спортсменов.

Стадион Эша может принять 23 771 зрителя – рекордный показатель для теннисных арен в мире. Второй по значимости корт назван в честь музыканта Луи Армстронга и вмещает 14 тыс. человек.

Стадион Артуша Эша — главный корт US Open Фото: Al Bello/Getty Images

В Австралии чтят Рода Лэйвера, но со стадионом Маргарет Корт был скандал

Australian Open проходит в спорткомплексе «Мельбурн-Парк». Главный корт носит имя 11-кратного чемпиона ТБШ Рода Лэйвера (вместимость 15 тыс. человек). Особенно хорошо там выступает Новак Джокович, который в Мельбурне брал титул 10 раз. В этом году Новак вылетел в полуфинале Australian Open от будущего чемпиона Янника Синнера. Тем не менее он довёл серию побед на турнире до 33 матчей, повторив исторический рекорд легендарной Моники Селеш. А ещё Джокович назвал корт Лэйвера главным в своей карьере.

«Если я могу где-то далеко зайти, то на «Больших шлемах», так? Особенно здесь. Знаю о своей серии и о том, сколько матчей я выиграл на «Род Лэйвер Арене». Я не хочу это заканчивать. Чем дольше длится серия, тем больше уверенности и ожиданий, и в то же время желания сделать всё возможное и невозможное. Обожаю играть на этом корте. Это главный корт в моей карьере», — сказал Новак.

Арена Рода Лэйвера имеет особое значение для Новака Джоковича Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Второй по значимости корт назван в честь политика Джона Кейна (10 500 зрителей), а вот третий уже 21 год носит имя 24-кратной чемпионки ТБШ и самой успешной теннисистки в истории Австралии Маргарет Корт (7500 зрителей). Правда, одно время ходила дискуссия по поводу переименования стадиона. Корт придерживается консервативных религиозных взглядов. В 2020 году она в резкой форме выразила неприятие однополых браков и допуска трансгендеров в спорт. Организаторы несколько лет не приглашали Маргарет на матчи Australian Open и всерьёз рассматривали вариант с лишением арены её имени. К счастью, до столь категоричных действий не дошло и площадка Маргарет Корт всё ещё существует.

Французы уважают легенд первой половины XX века

Открытый чемпионат Франции проводится в спорткомплексе «Ролан Гаррос», отсюда же часто употребляемое в обиходе название этого «Шлема». Он назван в честь авиатора Ролана Гарроса, а вот некоторые корты грунтового мэйджора носят имена теннисистов.

Корты Филиппа Шатрье (15 225 зрителей), Сюзанн Ленглен (10 068) и Симоны Матьё (5000) являются ведущими на «Ролан Гаррос». Шатрье, Ленглен и Матьё играли в теннис до Открытой эры, но все они занимают важное место в истории этого вида спорта во Франции.

Центральный корт «Ролан Гаррос» носит имя Филиппа Шатрье Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В Испании назвали корт именем Надаля ещё до завершения его карьеры

Рафаэль Надаль, как известно всем любителям тенниса, имеет прозвище Король грунта из-за беспрецедентного доминирования на этом покрытии. Рафа 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». Вероятно, в Париже когда-то назовут один из кортов в его честь, но это случится уже после завершения карьеры испанца.

А вот на родине Короля грунта решили не ждать. С 2017 года центральный корт «пятисотника» в Барселоне (8400 зрителей) носит имя Рафаэля Надаля. Рафа брал титул в Каталонии 12 раз, так что вполне заслужил подобное отношение ещё до завершения карьеры, пусть это и, по сути, беспрецедентно для тенниса.

Корт имени Рафаэля Надаля в Барселоне Фото: Eric Alonso/Getty Images

В Испании вообще активно чтят местных легенд. Об этом говорят хотя бы названия кортов на крупном турнире в Мадриде. Главный из них (12 442 зрителя) носит имя четырёхкратного чемпиона ТБШ и многолетнего директора турнира Маноло Сантаны, скончавшегося в 2021-м в возрасте 83 лет. Второстепенная площадка (2923 зрителя) названа в честь Аранчи Санчес-Викарио, которая выиграла четыре мэйджора за карьеру.

Конечно, это не единственные примеры. В Берлине есть стадион (7500 человек) имени 22-кратной чемпионки ТБШ Штеффи Граф, лучшей теннисистки в истории Германии. Главный корт недавно завершившегося «Мастерса» в Риме носит имя двукратного победителя «Ролан Гаррос» Николы Пьетранджели. Грунтовый турнир в Гштааде (Швейцария) проводится на арене Роя Эмерсона – 12-кратного чемпиона ТБШ из Австралии.

Пока в Швейцарии не придумали, как должным образом уважить Роджера Федерера, хотя это наверняка вопрос времени. Как и в случае Новака Джоковича. Конечно, в Швейцарии и Сербии имеются какие-то корты имени Федерера и Джоковича, но всё-таки Роджер и Новак заслуживают чего-то по-настоящему масштабного, причём не только в своих родных странах.