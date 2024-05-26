Нервное начало. Рублёв матерился, бросал ракетку, но прошёл первый круг на «Ролан Гаррос»

В воскресенье, 26 мая, на главном грунтовом турнире сезона – «Ролан Гаррос» – стартовал первый игровой день. Свой первый поединок на парижском мэйджоре проводил и вторая ракетка России Андрей Рублёв, получивший шестой номер посева. В соперниках у 26-летнего москвича был представитель Японии Таро Дэниэл.

К французскому ТБШ теннисисты подходили совсем в разном настроении. После неудачных выступлений в Монте-Карло и Барселоне Рублёв провёл потрясающий турнир в Мадриде. Андрей постепенно шёл к финалу, одолев аргентинца Факундо Багниса, испанца Алехандро Давидович-Фокину, голландца Таллона Грикспора и, что самое главное — действующего победителя «Мастерса» Карлоса Алькараса из Испании. В полуфинале отечественный спортсмен не испытал проблем в игре с Тейлором Фритцем. А в битве за трофей наш соотечественник одержал волевую победу над канадцем Феликсом Оже-Альясимом! Таким образом, Рублёв выиграл второй турнир ATP в одиночном разряде в 2024 году, а всего за карьеру — 16-й.

А вот последний старт в преддверии Открытого чемпионата Франции 2024 года Андрей провёл неудачно. На «тысячнике» в Риме шестая ракетка мира зачехлил ракетку уже в третьем раунде, сенсационно уступив французу Александру Мюллеру в трёх партиях.

Перед началом «Ролан Гаррос» — 2024 Рублёв рассказал о своём состоянии.

«Я продолжаю работать, совершенствоваться, потому что у теннисистов сезон длинный и есть много возможностей для того, чтобы в один прекрасный момент показать всё, на что ты способен. Как только появится шанс, им нужно сразу воспользоваться, потому что это может изменить всю карьеру», — приводит слова россиянина Reuters.

Отметим, что на счету Андрея два выхода в четвертьфинал турнира. А в сезоне-2023 его остановили в третьем круге. Излишне напоминать, что за карьеру москвич 10 раз выходил в восьмёрку лучших на ТБШ — и потерпел 10 поражений. Когда-то же эта проклятая серия закончится, ведь так?!

Рублёв начинал свой путь на Открытом чемпионате Франции игрой с 81-й ракеткой мира Таро Дэниэлом. На уровне ATP теннисисты встречались дважды, и оба раза сильнее был россиянин — в Майами-2019 и Белграде-2022. А вот на соревнованиях уровнем ниже преуспел как раз японец — на «челленджере» в Севилье-2016 и в финале квалификации «Ролан Гаррос» — 2017. Стоит добавить, что в этом сезоне азиат выиграл лишь три поединка в основных сетках грунтовых турниров ATP. Это произошло на старте соревнований в Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в Бордо.

В новом очном противостоянии с японцем Андрей постепенно входил в игру, прибивался, цеплялся на приёме. Сначала на подаче соперника олимпийский чемпион Токио в миксте смог добраться до счёта «ровно», но не более того — 2:1. Следом японец чуть увереннее забрал свой гейм — 2:2. Однако с середины партии россиянин ушёл в отрыв в счёте. В итоге шестая ракетка мира взял четыре гейма подряд, уверенно завершив сет в свою пользу — 6:2 за 34 минуты. Статистика партии: 15/10 у Рублёва по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 5/7 у — Дэниэла.

Андрей Рублёв Фото: Dan Istitene/Getty Images

Второй сет получился очень упорным и максимально равным. В самом начале Андрею пришлось вытаскивать марафонский гейм на своей подаче с шести брейк-пойнтов. Затем дважды у москвича было по три брейк-пойнта, в том числе при счёте 5:4, когда это уже были сетболы. Брейков в итоге так и не случилось, а тай-брейк Таро провёл собраннее оппонента и добился победы — 7:6 (3) за 70 минут. Статистика партии: 27/17 у россиянина по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 15/10 — у японца. При этом розыгрышей теннисисты взяли поровну — по 53.

На старте третьей партии Рублёв уже в привычном стиле стал эмоционировать. После нереализованного брейк-пойнта в первом гейме он бросил ракетку на корт, а часть зрителей освистала спортсмена. В следующем розыгрыше Дэниэл выполнил роскошный прострел слева по линии в угол корта, после чего на паузе спокойно забил мяч с хафкорта. Отечественный игрок выдал экспрессивную тираду по этому поводу, а азиат в итоге забрал свою подачу — 1:0. Андрей ответил тем же и уже в третьем гейме оформил долгожданный брейк — 2:1. Затем теннисисты держали свои подачи, а в концовке сета чемпион Мадрида-2024 ещё раз взял чужую подачу, а вместе с ней и партию со счётом 6:3. Её статистика: 19/6 у Рублёва по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 8/6 – у его соперника.

В четвёртом сете, как и во втором, шла ожесточённая борьба. Спортсмены не позволяли друг другу создавать шансы на приёме, однако при счёте 4:3 в свою пользу шестая ракетка мира заработал брейк-пойнт и скрытый матчбол. Наш теннисист допустил ошибку на приёме и позволил оппоненту сравнять цифры на табло — 4:4. А в 11-м гейме уже сам Андрей ушёл со счёта 15:40 и забрал подачу — 6:5 в пользу россиянина. Он вышел принимать на матч. Рублёву удалось заработать матчбол на чужой подаче, и с первой попытки он реализовал его. Таким образом, вторая ракетка России добился победы над Дэниэлом со счётом 6:2, 6:7 (3), 6:3, 7:5 за 3 часа 12 минут. Во втором круге Открытого чемпионата Франции 2024 года Андрей сыграет с лучшим из пары Педро Мартинес-Портеро — Тьяго Агустин Тиранте.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».