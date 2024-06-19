Тарпищев — о списках сборной на ОИ-2024: пока нареканий нет. Посмотрим, что будет дальше

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что состав сборной России на Олимпиаду-2024 в Париже соответствует критериям Международной федерации тенниса (ITF). Вопрос с допуском спортсменов должны решить в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Мы отправили списки в ITF, наверное, ближе к Уимблдону будет всё известно. Пока нареканий нет. Посмотрим, что будет дальше, будем ждать», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир в рамках Олимпиады состоится с с 27 июля по 4 августа. Ранее в ФТР объявили состав спортсменов, которые поедут в столицу Франции. В одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.