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Тарпищев — о списках сборной на ОИ-2024: пока нареканий нет. Посмотрим, что будет дальше

Тарпищев — о списках сборной на ОИ-2024: пока нареканий нет. Посмотрим, что будет дальше
Шамиль Тарпищев
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что состав сборной России на Олимпиаду-2024 в Париже соответствует критериям Международной федерации тенниса (ITF). Вопрос с допуском спортсменов должны решить в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Мы отправили списки в ITF, наверное, ближе к Уимблдону будет всё известно. Пока нареканий нет. Посмотрим, что будет дальше, будем ждать», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир в рамках Олимпиады состоится с с 27 июля по 4 августа. Ранее в ФТР объявили состав спортсменов, которые поедут в столицу Франции. В одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

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