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Медведев — Чжичжэнь: россиянин сравнял счёт по сетам во втором круге турнира в Галле

Медведев — Чжичжэнь: россиянин сравнял счёт по сетам во втором круге турнира в Галле
Аудио-версия:
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В эти минуты проходит матч второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), в котором российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев встречается с китайским спортсменом Чжан Чжичжэнем. Второй сет завершился со счётом 6:2 в пользу россиянина, при этом первый он уступил — 3:6.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Галле. 2-й круг
19 июня 2024, среда. 17:35 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		2 7 7
         
Чжан Чжичжэнь
42
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.

Медведев за свою карьеру выиграл один титул на траве. В 2021 году россиянин стал победителем турнира категории ATP-250 в Санта-Понсе (Испания). В 2022 году он дважды играл в финалах травяных соревнований категории ATP-500 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и Галле (Германия), в которых уступил нидерландцу Тиму ван Рейтховену и Хуберту Хуркачу соответственно. В этом сезоне российский теннисист не выиграл ни одного титула на турнирах ATP.

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