Корда обыграл Димитрова во втором круге турнира в Лондоне

23-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда обыграл болгарина Григора Димитрова (10-й номер мирового рейтинга АТР) на травяном турнире категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания) со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету Корды восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14 (21%). Димитров выполнил 11 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх (50%).

Напомним, на прошлой неделе Корда вышел в финал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), где проиграл австралийцу Алексу де Минору.

В четвертьфинале турнира в Лондоне американец сыграет с австралийским теннисистом Ринки Хидзикатой (98-я ракетка мира).