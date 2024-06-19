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Корда обыграл Димитрова во втором круге турнира в Лондоне

Корда обыграл Димитрова во втором круге турнира в Лондоне
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23-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда обыграл болгарина Григора Димитрова (10-й номер мирового рейтинга АТР) на травяном турнире категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания) со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Лондон. 2-й круг
19 июня 2024, среда. 16:35 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		3 7
         
Себастьян Корда
23
США
Себастьян Корда
С. Корда

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету Корды восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14 (21%). Димитров выполнил 11 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх (50%).

Напомним, на прошлой неделе Корда вышел в финал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), где проиграл австралийцу Алексу де Минору.

В четвертьфинале турнира в Лондоне американец сыграет с австралийским теннисистом Ринки Хидзикатой (98-я ракетка мира).

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