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Даниил Медведев не смог выйти в третий круг Галле, ведя с брейком в решающем сете

Даниил Медведев не смог выйти в третий круг Галле, ведя с брейком в решающем сете
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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев не смог выйти в третий круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 19 июня, в матче второго круга он в трёх сетах проиграл 42-й ракетке мира из Китая Чжану Чжичжэню. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5) в пользу китайца.

Галле. 2-й круг
19 июня 2024, среда. 17:35 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		2 7 7
         
Чжан Чжичжэнь
42
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

Спортсмены провели на корте 2 часа 5 минут. Россиянин реализовал три брейк-пойнта из пяти (60%), допустил пять двойных ошибок и выполнил 13 эйсов. Китайский теннисист сделал четыре двойные ошибки, выполнил 12 подач навылет и смог реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных.

Медведев вёл с брейком в третьем сете, а также 4:1 на решающем тай-брейке.

Напомним, в следующем круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле Чжичжэнь сыграет с Кристофером Юбенксом из США, который ранее обыграл действующего чемпиона турнира — казахстанского теннисиста Александра Бублика.

Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня.

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