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Берлин, 21 июня: расписание игрового дня турнира категории WTA-500

Берлин, 21 июня: расписание игрового дня турнира категории WTA-500
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Сегодня, 21 июня, на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) пройдут четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних игр. Время начала встреч приблизительное.

Берлин, 21 июня. 1/4 финала:

  • 12:00 мск. Виктория Азаренко (Беларусь) — Елена Рыбакина (Казахстан);
  • 13:30 мск. Джессика Пегула (США) — Катержина Синякова (Чехия);
  • 15:00 мск. Кори Гауфф (США) — Онс Жабер (Тунис);
  • 16:30 мск. Анна Калинская (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Турнир в Берлине (Германия) с призовым фондом € 802 237 проходит с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), в прошлогоднем финале обыгравшая хорватскую теннисистку Донну Векич — 6:2, 7:5.

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