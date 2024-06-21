Берлин, 21 июня: расписание игрового дня турнира категории WTA-500

Сегодня, 21 июня, на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) пройдут четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних игр. Время начала встреч приблизительное.

Берлин, 21 июня. 1/4 финала:

12:00 мск. Виктория Азаренко (Беларусь) — Елена Рыбакина (Казахстан);

13:30 мск. Джессика Пегула (США) — Катержина Синякова (Чехия);

15:00 мск. Кори Гауфф (США) — Онс Жабер (Тунис);

16:30 мск. Анна Калинская (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Турнир в Берлине (Германия) с призовым фондом € 802 237 проходит с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), в прошлогоднем финале обыгравшая хорватскую теннисистку Донну Векич — 6:2, 7:5.