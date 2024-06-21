Галле, 21 июня: расписание игрового дня турнира категории ATP-500

Сегодня, 21 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) состоятся четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Время начала матчей приблизительное.

Галле, 21 июня. 1/4 финала:

13:00 мск. Хуберт Хуркач (Польша) — Маркос Гирон (CША);

14:30 мск. Артюр Фис (Франция) — Александр Зверев (Германия);

16:00 мск. Янник Синнер (Италия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);

18:30 мск. Чжан Чжичжэнь (Китай) — Кристофер Юбэнкс (США).

Турнир в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходит с 17 по 23 июня. Действующим победителем соревнований является Александр Бублик из Казахстана, в финале прошлогоднего турнира обыгравший россиянина Андрея Рублёва — 6:3, 3:6, 6:3.