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Азаренко — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Берлине

Азаренко — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Берлине
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Сегодня, 21 июня, состоится четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором встретятся четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 19-й номер рейтинга WTA Виктория Азаренко. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между белорусской и казахстанской спортсменками.

Берлин. 1/4 финала
21 июня 2024, пятница. 12:00 МСК
Виктория Азаренко
19
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теннисистки провели между собой четыре встречи на турнирах уровня WTA. Все матчи прошли на хардовом покрытии (в том числе и полуфинал Australian Open — 2023) и завершились победой Рыбакиной.

Соревнования в Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.

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