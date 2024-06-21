Азаренко — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Берлине

Сегодня, 21 июня, состоится четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором встретятся четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 19-й номер рейтинга WTA Виктория Азаренко. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между белорусской и казахстанской спортсменками.
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Теннисистки провели между собой четыре встречи на турнирах уровня WTA. Все матчи прошли на хардовом покрытии (в том числе и полуфинал Australian Open — 2023) и завершились победой Рыбакиной.
Соревнования в Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.
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