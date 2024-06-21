Лондон, 21 июня: расписание игрового дня турнира категории ATP-500

Сегодня, 21 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Англия) состоятся четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Время начала матчей приблизительное.

Лондон, 21 июня. 1/4 финала:

14:00 мск. Джордан Томпсон (Австралия) — Тейлор Фритц (США);

15:30 мск. Билли Харрис (Великобритания) — Лоренцо Музетти (Италия);

17:00 мск. Джек Дрэйпер (Великобритания) — Томми Пол (США);

18:30 мск. Себастьян Корда (США) - Ринки Хидзиката (Австралия).

Напомним, турнир ATP в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующим чемпионом является испанский теннисист Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.