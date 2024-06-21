Анастасия Потапова — Барбора Крейчикова: текстовая онлайн-трансляция матча в Бирмингеме

Сегодня, 21 июня, состоится четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), в котором встретятся 36-я ракетка мира Анастасия Потапова и Барбора Крейчикова из Чехии (25-я в рейтинге WTA). Матч начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Чехии.

Потапова и Крейчикова провели между собой две встречи на турнирах уровня WTA. В 2021 году в 1/4 финала хардового турнира в Дубае (ОАЭ) победу с разгромным счётом одержала чешская теннисистка — 6:2, 6:0. В четвертьфинале грунтовых соревнований в Гамбурге-2023 россиянка восстановила равновесие в личных встречах — 6:1, 6:3.

Турнир в Бирмингеме проходит с 17 по 23 июня. Действующая чемпионка — латвийская теннисистка Елена Остапенко.