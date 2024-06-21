Анна Калинская — Арина Соболенко: где смотреть, во сколько начало матча в Берлине

Сегодня, 21 июня, состоится четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором встретятся третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 24-й номер рейтинга WTA россиянка Анна Калинская. Встреча начнётся не ранее 16:30 мск.

Трансляцию матчей турнира в Берлине осуществляет телеканал Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В Российской Федерации официальных трансляций не запланировано. В прямом эфире видеотрансляцию противостояния Калинская — Соболенко можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Турнир в Берлине (Германия) с призовым фондом € 802 237 проходит с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), в прошлогоднем финале обыгравшая хорватскую теннисистку Донну Векич — 6:2, 7:5.