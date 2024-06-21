Анна Калинская — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча в Берлине

Сегодня, 21 июня, состоится четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором встретятся третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 24-й номер рейтинга WTA россиянка Анна Калинская. Встреча начнётся не ранее 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Беларуси.

Теннисистки провели между собой три встречи на турнирах уровня WTA. Все матчи прошли на хардовом покрытии (в том числе и на Australian Open — 2019) и завершились победой Соболенко.

Турнир в Берлине (Германия) с призовым фондом € 802 237 проходит с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), в прошлогоднем финале обыгравшая хорватскую теннисистку Донну Векич — 6:2, 7:5.