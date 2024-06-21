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Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Берлине на отказе Рыбакиной

Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Берлине на отказе Рыбакиной
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Завершился четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором встречались четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 19-й номер рейтинга WTA Виктория Азаренко.

При счёте 3:1 в пользу теннисистки из Беларуси Елена Рыбакина отказалась продолжать встречу.

Берлин. 1/4 финала
21 июня 2024, пятница. 12:15 МСК
Виктория Азаренко
19
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
3
1
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В 1/2 финала Азаренко встретится с победительницей матча между третьей ракеткой мира соотечественницей Ариной Соболенко и российской теннисисткой Анной Калинской (24-й номер рейтинга WTA).

Соревнования в Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), в прошлогоднем финале обыгравшая хорватскую теннисистку Донну Векич — 6:2, 7:5.

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