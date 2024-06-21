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Хуберт Хуркач обыграл обидчика Рублёва и вышел в полуфинал турнира в Галле

Хуберт Хуркач обыграл обидчика Рублёва и вышел в полуфинал турнира в Галле
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Девятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче 1/4 финала он обыграл 53-ю ракетку мира американца Маркоса Гирона. Счёт — 7:6 (7:5), 6:4.

Галле. 1/4 финала
21 июня 2024, пятница. 13:15 МСК
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Маркос Гирон
53
США
Маркос Гирон
М. Гирон

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Хуркач реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных, выполнил 11 эйсов и допустил одну двойную ошибку. На счету Гирона столько же двойных ошибок, один выигранный брейк-пойнт из трёх и четыре подачи навылет.

Напомним, в матче первого круга немецкого турнира теннисист из США обыграл россиянина Андрея Рублёва — 6:4, 7:6 (7:5).

За выход в финал Хуркач сыграет с победителем встречи между четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и французским теннисистом Артюром Фисом (37-й в рейтинге ATP).

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