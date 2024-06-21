Шнайдер не смогла выйти в полуфинал на турнире в Бирмингеме
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49-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал на травяном турнире категории WTA-250. В 1/4 финала её обыграла итальянка Элизабетту Коччаретто (44-й номер рейтинга WTA) со счётом 5:7, 6:4, 6:2.
Бирмингем. 1/4 финала
21 июня 2024, пятница. 13:10 МСК
44
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
2 : 1
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|4
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49
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Матч продолжался 2 часа 25 минут. На счету Шнайдер два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти (40%). Коччаретто выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 18 (33%).
Стоит отметить, что во втором сете российская теннисистка вела 4:2 с брейком, но не сумела довести матч до победы.
За выход в финал Элизабетта Коччаретто поспорит с победительницей матча Каролин Долхайд (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).
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