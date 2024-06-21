Хачанов вместе с американцем Фритцем вышел в полуфинал парного турнира в Лондоне

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в паре с 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем вышел в полуфинал парного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В четвертьфинальном раунде Хачанов и Фритц (8) со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:3) обыграли посеянных под первым номером Рохана Бопанну (Индия) и Мэттью Эбдена (Австралия).

Встреча Хачанова и Фритца с Бопанной и Эбденом продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Карен и Тейлор 11 раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали пять заработанных брейк-пойнтов. На счету их соперников семь эйсов, две двойные ошибки и шесть нереализованных брейк-пойнтов.

Стоит отметить, что Хачанов неудачно выступил в одиночном разряде турнира в Лондоне. Он уже на старте проиграл американцу Себастьяну Корде.