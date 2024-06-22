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Калинская вышла в полуфинал турнира в Берлине на снятии Соболенко

Калинская вышла в полуфинал турнира в Берлине на снятии Соболенко
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Сегодня, 22 июня, проходил матч четвертьфинала травяного турнира в Берлине (Германия). В нём встретились 24-я ракетка мира Анна Калинская из России и третья ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В первом сете при счёте 5:1 в пользу Калинской Соболенко снялась с матча.

Берлин. 1/4 финала
22 июня 2024, суббота. 13:40 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
5
1
         
Арина Соболенко
3
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Напомним, обе прошлые личные встречи Соболенко и Калинской заканчивались победами белорусской спортсменки. Во время матча сегодня, 22 июня, белоруску беспокоило правое плечо, она брала медицинский тайм-аут незадолго до окончательного снятия с матча.

Фото: Скриншот трансляции

Теперь Калинской предстоит встретиться в полуфинальном матче с другой белоруской — Викторией Азаренко, которая вышла в полуфинал турнира в Берлине на снятии четвёртой ракетки мира, казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

Поединок Калинская — Азаренко состоится сегодня, 22 июня, после матча Джессики Пегулы и Катержины Синяковой.

Календарь турнира в Берлине
Турнирная сетка в Берлине
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