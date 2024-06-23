Калинская — Пегула: американка сравняла счёт по сетам в финале турнира в Берлине

В эти минуты проходит финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором встречаются 24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и пятый номер мирового рейтинга WTA американка Джессика Пегула. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей США.
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Во втором сете при счёте 3:3 американка сделала брейк и довела партию до победы — 6:4.
В первом сете при счёте 3:0 в пользу Пегулы россиянка попросила медицинский тайм-аут и вызвала врача. Калинская пожаловалась на боли в пояснице и мышцах ног.
Напомним, соревнования в немецком Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.
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