Хачанов вместе с американцем Фритцем проиграл в финале парного турнира в Лондоне

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вместе с 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем проиграл в финале парного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В титульном матче Хачанов и Фритц (8) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 8:10 уступили Нилу Скупски (Великобритания) и Майклу Винусу (Новая Зеландия).

Встреча продлилась 1 час 19 минут. В её рамках Карен и Тейлор восемь раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из одного (100%). На счету их соперников пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Стоит отметить, что Хачанов также выступал в Лондоне в одиночном разряде. Но он уже на старте проиграл американцу Себастьяну Корде.