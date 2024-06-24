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Матч Свитолиной и Возняцки в Бад-Хомбурге продолжится 25 июня

Матч Свитолиной и Возняцки в Бад-Хомбурге продолжится 25 июня
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Матч 21-й ракетки мира украинской теннисистки Элины Свитолиной и бывшего лидера рейтинга WTA, чемпионки ТБШ Каролины Возняцки на турнире серии WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) продолжится завтра, 25 июня. Об этом сообщила пресс-служба WTA в соцсетях.

Бад-Хомбург. 1-й круг
25 июня 2024, вторник. 14:30 МСК
Каролина Возняцки
112
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 1
3 		7 7 2
         
Элина Свитолина
21
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Из-за плохого освещения организаторами было принято решение перенести матч. К этому моменту спортсменки уже сыграли 2 часа 2 минуты. Счёт, при котором они покинули корт, — 3:6, 7:6 (7:4), 2:1 в пользу Свитолиной (украинка повела в решающем сете с брейком).

Отметим, что по ходу матча Возняцки неудачно поскользнулась из-за того, что корт был мокрым. Она брала медицинский тайм-аут, и ей разминали ногу.

Напомним, действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является 27-я ракетка мира Катержина Синякова из Чехии. Стоит отметить, что в 2023 году турнир принадлежал к категории WTA-250.

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