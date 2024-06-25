181-я ракетка мира Екатерина Макарова проиграла на старте квалификации на Уимблдон
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Сегодня, 25 июня, состоялся матч первого круга квалификации в основную сетку травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон. На корте встретились российская теннисистка Екатерина Макарова и румынка Анка-Алексия Тодони. Со счётом 6:3, 6:2 победу одержала Тодони.
Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
25 июня 2024, вторник. 14:30 МСК
Екатерина Макарова
Е. Макарова
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
Анка-Алексия Тодони
А. Тодони
Напомним, турнир стартует 1 июля и завершится 14 июля в Лондоне (Великобритания). Помимо Макаровой, в квалификации принимают участие ещё шесть российских теннисисток — Камилла Рахимова, Виталия Дьяченко, Эрика Андреева, Полина Кудерметова, Анастасия Захарова.
Сегодня уже сыграли со своими соперницами Юлия Авдеева, Мария Тимофеева и Макарова — пока ни одной из них не удалось пройти дальше.
Среди женщин действующей обладательницей титула Уимблдона является Маркета Вондроушова.
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