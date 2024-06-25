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181-я ракетка мира Екатерина Макарова проиграла на старте квалификации на Уимблдон

181-я ракетка мира Екатерина Макарова проиграла на старте квалификации на Уимблдон
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Сегодня, 25 июня, состоялся матч первого круга квалификации в основную сетку травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон. На корте встретились российская теннисистка Екатерина Макарова и румынка Анка-Алексия Тодони. Со счётом 6:3, 6:2 победу одержала Тодони.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
25 июня 2024, вторник. 14:30 МСК
Екатерина Макарова
Россия
Екатерина Макарова
Е. Макарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Анка-Алексия Тодони
Румыния
Анка-Алексия Тодони
А. Тодони

Напомним, турнир стартует 1 июля и завершится 14 июля в Лондоне (Великобритания). Помимо Макаровой, в квалификации принимают участие ещё шесть российских теннисисток — Камилла Рахимова, Виталия Дьяченко, Эрика Андреева, Полина Кудерметова, Анастасия Захарова.

Сегодня уже сыграли со своими соперницами Юлия Авдеева, Мария Тимофеева и Макарова — пока ни одной из них не удалось пройти дальше.

Среди женщин действующей обладательницей титула Уимблдона является Маркета Вондроушова.

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