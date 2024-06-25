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Вероника Кудерметова обыграла Парри в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Вероника Кудерметова обыграла Парри в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 25 мая, состоялась стартовая встреча травяного турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) между российской теннисисткой, 36-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой и француженкой, 53-й ракеткой мира Диан Парри. Со счётом 3:6, 7:5, 6:1 победу одержала россиянка.

Бад-Хомбург. 1-й круг
25 июня 2024, вторник. 13:10 МСК
Диан Парри
53
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 1
3 		7 6
         
Вероника Кудерметова
36
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Кудерметова выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 10 заработанных брейк-пойнтов. Её соперница из Франции выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из пяти возможных брейк-пойнтов.

Теперь Кудерметова встретится с датчанкой Каролин Возняцки или с украинкой Элиной Свитолиной.

Действующей чемпионкой турнира является Катержина Синякова.

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