Вероника Кудерметова обыграла Парри в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Сегодня, 25 мая, состоялась стартовая встреча травяного турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) между российской теннисисткой, 36-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой и француженкой, 53-й ракеткой мира Диан Парри. Со счётом 3:6, 7:5, 6:1 победу одержала россиянка.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Кудерметова выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 10 заработанных брейк-пойнтов. Её соперница из Франции выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из пяти возможных брейк-пойнтов.

Теперь Кудерметова встретится с датчанкой Каролин Возняцки или с украинкой Элиной Свитолиной.

Действующей чемпионкой турнира является Катержина Синякова.