«Это тот Даня, который выигрывал крупные турниры». Петрова — о матче Медведева с Синнером

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Я очень рада, что Даня прервал эту череду проигрышей именно на таком важном турнире. Победа над Синнером должна придать Медведеву уверенность. Молодец, что Даня вышел в полуфинал. Если бы он был в другой части сетки, то, наверное, всё складывалось бы по-другому.

То, что в четвёртом сете у Медведева был такой провал, — это нормально. Они отыграли три напряжённых сета, и такое абсолютно естественно. Пятый сет Медведев начал отлично, вышел вперёд, не дал Синнеру себя нагнать и закрыл уверенно матч.

Понравилось, как играл Медведев: играл ближе к задней линии, чем обычно, очень здорово держал удар, играл очень глубоко, отлично подавал — действовал правильно. Это тот Даня Медведев, которого мы привыкли видеть, когда он выигрывал крупные турниры и «Большой шлем». Надеюсь, что он не растеряет это чувство игры и с Алькарасом сыграет именно в такой же теннис», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.