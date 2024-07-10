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Роджер Федерер поделился фото с певицей Тейлор Свифт

Роджер Федерер поделился фото с певицей Тейлор Свифт
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал совместное фото с американской певицей Тейлор Свифт в своих социальных сетях.

Во вторник, 9 июля, в Цюрихе (Швейцария) состоялся концерт Тейлор Свифт в рамках мирового турне The Eras Tour.

Роджер Федерер и Тейлор Свифт

Роджер Федерер и Тейлор Свифт

Фото: Из личного архива Федерера

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».

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