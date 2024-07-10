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Елена Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона-2024, обыграв украинку Свитолину

Елена Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона-2024, обыграв украинку Свитолину
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Победительница Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла в полуфинал Уимблдона-2024. В матче 1/4 финала она уверенно одолела украинскую теннисистку 21-ю ракетку мира Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 15:35 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Элина Свитолина
21
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Матч продолжался 1 час 2 минуты. В рамках встречи Елена выполнила семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Свитолиной одна подача навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт в самом первом гейме матча.

Для Рыбакиной это второй полуфинал Уимблдона в карьере.

За выход в финал Уимблдона-2024 Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия, 13) – Барбора Крейчикова (Чехия, 31).

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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