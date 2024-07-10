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Елена Рыбакина вышла в полуфинал на «Шлеме» в третий раз в карьере

Елена Рыбакина вышла в полуфинал на «Шлеме» в третий раз в карьере
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Четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема» в третий раз в карьере.

Напомним, в четвертьфинале Уимблдона-2024 Рыбакина уверенно обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 15:35 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Элина Свитолина
21
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Впервые в полуфинал на «Шлемах» Елена вышла на Уимблдоне-2022. На том турнире Рыбакина выиграла титул, обыграв в финале Онс Жабер из Туниса.

Второй полуфинал покорился Рыбакиной в 2024 году на Открытом чемпионате Австралии. Тогда Елена вышла в финал, где уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко.

В полуфинале Уимблдона-2024 Елена Рыбакина сразится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко.

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Новости. Теннис
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