Елена Рыбакина вышла в полуфинал на «Шлеме» в третий раз в карьере

Четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема» в третий раз в карьере.

Напомним, в четвертьфинале Уимблдона-2024 Рыбакина уверенно обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:2.

Впервые в полуфинал на «Шлемах» Елена вышла на Уимблдоне-2022. На том турнире Рыбакина выиграла титул, обыграв в финале Онс Жабер из Туниса.

Второй полуфинал покорился Рыбакиной в 2024 году на Открытом чемпионате Австралии. Тогда Елена вышла в финал, где уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко.

В полуфинале Уимблдона-2024 Елена Рыбакина сразится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко.