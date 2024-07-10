«Мне не нравится». Рыбакина — о ярлыке фаворита Уимблдона-2024

Победительница Уимблдона-2022 теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина заявила, что ей не нравится, когда её называют фаворитом турнира.
Напомним, в среду, 10 июля, Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона-2024. В матче 1/4 финала Рыбакина уверенно обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
– Вас называют фаворитом. Знаю, что большинству игроков не нравится этот ярлык, а вам?
– Если честно, мне тоже не нравится. У меня агрессивный стиль игры. У меня сильная подача, это большое преимущество. Конечно, я хочу дойти до самого конца. Сейчас я довольна тем, как у меня идут дела. Жду следующего матча, – сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.
За выход в финал Уимблдона-2024 Елена Рыбакина сразится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко.
- 10 июля 2024
-
17:48
-
17:33
-
17:25
-
17:18
-
17:10
-
16:57
-
16:50
-
16:49
-
16:38
-
16:20
-
16:08
-
15:35
-
15:13
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:31
-
14:25
-
14:19
-
13:57
-
13:49
-
13:40
-
13:35
-
13:15
-
12:55
-
12:50
-
12:46
-
12:30
-
12:00
-
11:36
-
11:30
-
11:30
-
11:24
-
11:17