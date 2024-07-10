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«Мне не нравится». Рыбакина — о ярлыке фаворита Уимблдона-2024

«Мне не нравится». Рыбакина — о ярлыке фаворита Уимблдона-2024
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Победительница Уимблдона-2022 теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина заявила, что ей не нравится, когда её называют фаворитом турнира.

Напомним, в среду, 10 июля, Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона-2024. В матче 1/4 финала Рыбакина уверенно обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 15:35 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Элина Свитолина
21
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

– Вас называют фаворитом. Знаю, что большинству игроков не нравится этот ярлык, а вам?
– Если честно, мне тоже не нравится. У меня агрессивный стиль игры. У меня сильная подача, это большое преимущество. Конечно, я хочу дойти до самого конца. Сейчас я довольна тем, как у меня идут дела. Жду следующего матча, – сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

За выход в финал Уимблдона-2024 Елена Рыбакина сразится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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