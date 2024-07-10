Елена Рыбакина: со Свитолиной всегда тяжело играть, она настоящий боец

Чемпионка Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высоко оценила уровень соперницы по четвертьфиналу Уимблдона-2024.

Напомним, за выход в полуфинал Рыбакина (4) боролась с бронзовым призёром Олимпиады-2020 21-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной (21). Елена одержала победу со счётом 6:3, 6:2.

«С Элиной всегда тяжело играть, она отличная теннисистка и настоящей боец. Несмотря на счёт, сегодня было не так легко, как могло показаться», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

За выход во второй в карьере финал травяного турнира «Большого шлема» Рыбакина сразится с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 чешкой Барборой Крейчиковой, которая ранее обыграла Елену Остапенко.