Определились полуфинальные пары Уимблдона в женском одиночном разряде

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На Уимблдоне-2024 завершились все матчи 1/4 финала в женском одиночном разряде и стали известны полуфинальные пары.

Уимблдон. Полуфинальные пары. Женщины

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Барбора Крейчикова (Чехия, 31)

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Донна Векич (Хорватия, 37)

Отметим, что Донна Векич впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Хорватка в 43-й раз выступает на турнире «Большого шлема». Лишь четырём теннисисткам понадобилось больше попыток для того, чтобы выйти в полуфинал «Шлема».

Остальные теннисистки уже играли в титульных матчах. Ясмин Паолини является финалисткой «Ролан Гаррос» — 2024, Рыбакина — победительницей Уимблдона-2022, а Крейчикова — «Ролан Гаррос» — 2021.

Женская часть Уимблдона продлится до 13 июля. Действующей чемпионкой является Маркета Вондроушова, которая в 2024 году вылетела уже в первом круге.