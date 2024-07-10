«Она ещё и на приёме хорошо играет». Свитолина сравнила подачу Рыбакиной с Сереной Уильямс

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высоко оценила подачу своей соперницы по четвертьфиналу Уимблдона-2024 Елены Рыбакиной.

Напомним, Свитолина проиграла Рыбакиной со счётом 3:6, 2:6 в борьбе за выход в полуфинал Уимблдона.

— Вы играли против игроков с великолепными подачами… Как у Серены (Уильямс)… Какое место в это занимает Рыбакина?

— Подача Елены точно в топ-5. У неё великолепная подача. Серена, на мой взгляд, тоже невероятно подавала. Елена ещё и на приёме очень хорошо играет, особенно на траве. На траве тяжело играть на приёме, а когда кто-то хорошо попадает, это тяжело», — сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.