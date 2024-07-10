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Димитров высказался о травме, из-за которой снялся с матча с Медведевым на Уимблдоне

Димитров высказался о травме, из-за которой снялся с матча с Медведевым на Уимблдоне
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров сделал заявление касательно травмы, из которой он снялся по ходу матча в 1/8 финала Уимблдона-2024.

Напомним, в четвёртом круге Уимблдона Димитров (10) встречался с чемпионом US Open — 2021 россиянином Даниилом Медведевым (5). Григор снялся с матча при счёте 5:3 в пользу Даниила в первом сете.

«Всем привет! Хотелось бы немного обновить информацию о своём снятии. После некоторого рода анализов и снимков мой врач сообщил мне, что у меня повреждение ягодичных мышц левой ноги.

Мне понадобится небольшой перерыв, но я уже приступаю к реабилитации. Не могу не поблагодарить всех вас за слова поддержки в мой адрес. С нетерпением жду возвращения», — написал Димитров в своих социальных сетях.

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