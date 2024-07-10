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Видео: Роджер Федерер играет с Зендеей в воображаемый теннис в новой рекламе своего бренда

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся в рекламном ролике для швейцарского бренда одежды и обуви On вместе с популярной американской актрисой Зендеей.

В видео Зендея рассматривает одну из моделей кроссовок в магазине On, замечает Федерера, и они вместе идут играть в воображаемый теннис в городской среде.

В начале июня Зендея заключила многолетнее сотрудничество с On. Актриса призналась, что давно является поклонницей бренда.

Напомним, Федерер стал инвестировать в On в 2019 году. Сейчас бренд может похвастаться активным сотрудничеством с такими топовыми игроками, как первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и 14-й номер мирового рейтинга американец Бен Шелтон.