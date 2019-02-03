Питер сильнее Москвы. «Зенит» снова это доказал

Московское «Динамо» чуть не совершило чудо в третьей партии, но против «Зенита» этого было мало.

Питерский «Зенит» проводит всего лишь второй сезон в российской Суперлиге, но уже имеет несколько принципиальных соперников. Одним из них смело можно считать московское «Динамо». В прошлом году в регулярном чемпионате команды обменялись победами, а потом зарубились в полуфинальной серии на вылет. Именно там «Зенит» сотворил историю и с первого захода вышел в финал чемпионата России.

Очевидно, москвичи хотели реванша. Тем более, что в Питере они тоже уступили в этом сезоне со счётом 1:3. Подопечные Константина Брянского провели серьёзную подготовку и даже лично посетили матч «Зенита» в Лиге чемпионов против «Любляны». Благо, что играли клубы в Москве.

«Задача для «Зенита» – играть в финале Лиги чемпионов. И мы идём к этому» Питерский «Зенит» даже в Москве чувствует себя как дома – и по игре, и по результату. В Лиге чемпионов он по-прежнему непобедим.

Дайте время поляку

За несколько дней до этого матча «Динамо» объявило о подписании контракта с польским связующим Гжегошем Паяком. Очевидно, новичку потребуется некоторое время на то, чтобы найти взаимопонимание с партнёрами. Тем более, что речь идёт о такой позиции как связующий. В первой партии, судя по всему, это и помешало динамовцам показать тот волейбол, на который они потенциально способны. 43 процента успешных атак у Шкулявичуса в стартовом сете – доказательство тому, что команде нужно ещё время на притирку.

А вот «Зенит» был очень хорош. У питерцев в Суперлиге идёт впечатляющая победная серия, которую они точно не планируют прерывать в ближайшее время. Успехи в Лиге чемпионов также добавляют положительных эмоций. На этой волне «Зенит», по сути, не оставил никаких шансов «Динамо» в первом сете – 25:17.

Акция устрашения. Питерский «Зенит» разорвал словенцев на глазах у «Динамо» Петербуржцы были вынуждены играть домашний матч Лиги чемпионов на выезде. Впрочем, словенцам это не помогло избежать разгрома.

«Зенит» и подача

Александр Климкин был явно доволен тем, как вёл игру связующий Сергей Антипкин и не видел никаких причин, чтобы тасовать игроков на этой позиции. Питерцы продолжили показывать качественный волейбол и в начале второй партии. Уверенный приём, хорошая доводка, отличная атака – всё это никуда не делось. Камехо дважды успешно атаковал и помог «Зениту» создать комфортное преимущество – 6:2.

Но продолжения этот рывок не получил. Но подаче Шкулявичуса хозяева сумели сократить отрыв до минимума – 5:6. А вскоре сравняли счёт и даже вышли вперёд – 10:8. Климкину не оставалось делать ничего кроме как брать тайм-аут. Ситуация начала выходить из-под контроля. Пауза помогла гостям. Во многом благодаря подаче «Зенит» вернул себе лидерство в партии – 17:15. Эйсами отметились, в частности, Сивожелез и Панков. В концовке гости добавили ещё и довели сет до победы – 25:20.

Чуть-чуть не считается

В третьей партии, несмотря на шикарную поддержку болельщиков, «Динамо» не сумело создать больших проблем финалисту прошлого сезона. Хотя в концовке поволноваться всё же пришлось, когда преимущество в 7-8 мячей вдруг свелось к минимуму. При счёте 22:23 у хозяев был реальный шанс спасти партию, но опыт подопечных Климкина решил все вопросы.

«Зенит» в целом выглядел лучше в этот воскресный вечер и заслуженно добился итоговой победы в трёх сетах и продлил свою успешную серию до 8 матчей. Москвичам же предстоит ещё немало работы по тому, как добиться той игры, которая позволит на что-то рассчитывать в плей-офф.