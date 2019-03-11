«Судя по матчу, мы ничего не умеем». За что тренер пригрозил игроку ссылкой

Матч тура

Казанский «Зенит» приехал на выездной матч с одноклубниками из Санкт-Петербурга в статусе победителя регулярного чемпионата, однако на настрое команды Владимира Алекно это никак не сказалось. Начало встречи осталось за хозяевами, которые быстрее нащупали свою игру и воплотили ошибки оппонентов в уверенное преимущество – 25:19. Вторая партия какое-то время продолжалась по сценарию первой, но затем казанцы заметно прибавили и показали, что делать подарок переполненным трибунам не намерены. Постепенно гости догнали петербуржцев и добыли небольшое преимущество, которое удержали до конца – 25:22.

Чемпионат России по волейболу

Мужчины. 24-й тур



«Локомотив» (Новосибирск) – «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:22, 25:14, 25:16)

«Факел» (Новый Уренгой) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:20, 25:21, 27:25)

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:20, 25:17, 25:17)

«Динамо» (Москва) – «Ярославич» (Ярославль) — 3:2 (25:22, 13:25, 25:18, 23:25, 15:13)

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (25:19, 22:25, 20:25, 21:25)

«Кузбасс» (Кемерово) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:18, 25:22, 25:18)

«Белогорье» (Белгород) – «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:19, 25:16, 25:23).

В третьем сете решающее значение имели уверенные действия Казани на подаче. Бутько помог команде из Татарстана выйти на концовку с хорошим преимуществом, а эйсы Сурмачевского свели на нет усилия хозяев – 25:20. Четвёртый сет складывался очень напряжённо, команды шли очко в очко, но в решающих розыгрышах сильнее были действующие чемпионы России. Благодаря подачам Вольвича казанский «Зенит» в третий раз за сезон огорчил одноклубников из Северной столицы.

«Расслабьтесь вы, господи!» Какой из «Зенитов» больше напрягался в дерби? Битва «Зенитов» из Санкт-Петербурга и Казани получилась эффектной. Результат – ожидаемым. Фаворит проиграл одно сражение, но не войну.

Аншлаг тура

Ещё одно событие, которое невозможно обойти вниманием, тоже связано с битвой «Зенитов». Свидетелями бескомпромиссной и увлекательной встречи стали 7157 зрителей. Это лучший показатель в текущем сезоне Суперлиги и второй за всю историю чемпионата России. Абсолютный рекорд был установлен там же, на «Сибур-Арене», 28 апреля 2018 года. Тогда на третий матч финальной серии между питерским и казанским «Зенитами» пришли 7450 болельщиков. Вполне возможно, что это достижение падёт уже совсем скоро, например, если два «Зенита» снова сойдутся между собой в плей-офф.

«Нова» о такой посещаемости может только мечтать, зато у клуба из Самарской области одна из самых креативных групп поддержки. Болельщики «Новы» к домашнему матчу с «Югрой-Самотлор» подготовили приветственный плакат для легионера сибиряков Линкольна Уильямса, на котором разместили флаг Австралии, кенгуру и надпись: «Welcome to Samara Region». Всё бы ничего, только на плакате вместо Уильямса красовался его партнёр по команде Дмитрий Леонтьев, об австралийском происхождении которого данных нет.

Праздник тура

Так как большинство матчей тура прошло на следующий день после 8 Марта, почти все домашние команды приготовили сюрпризы и подарки для своих болельщиц. Игроки и тренеры «Кузбасса» сами вручили девушкам на трибунах симпатичные букеты, у новосибирского «Локомотива» эту миссию на себя взял талисман Лосяш, а «Зенит» из Санкт-Петербурга подарил зрительницам выступление танцевальной группы KNOPKI. Зажигательные номера юных танцоров в перерывах матча приводили публику в восторг.

Втык тура

Несмотря на праздничную атмосферу на трибунах, на площадке и вокруг неё кипела тяжёлая работа со всеми вытекающими. Пару неприятных минут пришлось пережить центральному блокирующему «Газпрома-Югра» Николаю Бескровному. Его команда провалила начало второго сета матча с «Факелом», а потому главный тренер Рафаэль Хабибуллин взял тайм-аут, во время которого обрушился на опытного игрока с резкой и не совсем цензурной критикой. «Ты в кои-то веке вышел на площадку. Ты понимаешь или нет, куда ты попал? Поедешь домой в свою Высшую лигу «Б», — набросился на растерянного Бескровного тренера. Чтобы привести цензурный вариант тирады Хабибуллина, пришлось сократить сказанное примерно вдвое.

Завершил тайм-аут эмоциональный специалист призывом «давайте работать», который возымел действие. «Газпром-Югра» собрался, навязал оппонентам борьбу, но зацепить хотя бы сет так и не смог.

Цитаты тура

Уфимский «Урал» в матче с новосибирским «Локомотивом» мог приблизить себя к попаданию в плей-офф, но вместо этого команда Константина Сиденко без шансов уступила «железнодорожникам», а два сета и вовсе провалила. После матча наставник был предельно самокритичен: «У новосибирской команды получился, по сути, выходной. Игрокам «Локомотива» и делать-то почти ничего не пришлось. Мы допустили столько ошибок – не могли нормально довести мячи до связующего, в атаке били в аут, подача летела из рук вон плохо».

Занимался самобичеванием и капитан «Урала» Андрей Титич: «Для нас плей-офф уже начался, и любое поражение может выкинуть нас из восьмёрки. Надо побеждать, показывать всё, что умеем… Но, судя по матчу с «Локомотивом», мы почти ничего не умеем».