Кошмар наяву. Российскую команду жёстко выбили из Лиги чемпионов

У московского «Динамо» в четвертьфинале не было ни единого шанса. С ней расправились всего за час.

Заявка на успех

Эх, какой же славный матч провело московское «Динамо» в родных стенах! Первая серия противостояния с «Вакифбанком», показала, что на каждого Голиафа найдётся свой Давид. В тяжёлой, напряжённой битве подопечные Сукомела, проявив недюжинную волю и характер, одолели победителей двух последних розыгрышей Лиги чемпионов со счётом 3:2.

Московское «Динамо» победило «Вакифбанк» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Этот результат, конечно, не был сенсацией – московская команда обладает запасом опыта и сил, чтобы побеждать самых мощных соперников. Хотелось, чтобы и в гостевом матче «Динамо» подтвердило свой класс. Условие для выхода в плей-офф ведь стало довольно простым: либо победить с любым счётом, либо выиграть «золотой» сет после поражения со счётом 2:3. Но о поражении заранее речи не было: у «Динамо» все в строю, все готовы к большой драке.

По крайней мере, так казалось… На деле у «Динамо» не было ни единого шанса!

«Расшатываем ситуацию!»

С первых же мячей стало понятно, как серьёзно настроен на игру «Вакифбанк». Игроки турецкой команды сразу прихватили россиянок на блоке, показали зубы в атаке и создали солидный отрыв – 5:1. У «Динамо» же не шла подача, не было доводки и совершенно не работал блок.

Волейбол. Лига чемпионов. Стамбул, Турция

Четвертьфинал. Ответный матч

«Вакифбанк» (Стамбул, Турция) – «Динамо» (Москва, Россия) – 3:0 (25:19, 25:16, 25:8)

Первый матч – 2:3.

В роли зрителей москвички присутствовали на площадке вплоть до счёта 9:3 – в этот момент Сукомел взял тайм-аут и попытался девушек разбудить. «Расшатываем ситуацию!» – призвал тренер. Но выполнить его совет у команды не получалось ещё долго. «Динамо» очень слабо атаковало, а «турчанки» наоборот были почти безупречны – впервые ошиблись при 15:5.

В концовке партии «Динамо» очнулось от летаргического сна, выкарабкалось из пропасти в десять очков и даже слегка взволновало расслабившихся «турчанок». «Вакифбанк», конечно, легко довёл дело до победы, но настроение у поклонников российской команды явно улучшилось. Ситуация уже не выглядела безнадёжной, и «Динамо» готовилось включиться в битву после паузы.

Натужный волейбол

И действительно, в начале второй партии зрители увидели плотную, равную борьбу – 4:4. Правда, за этим последовала ошибка на подаче, атака в блок, плохой приём, и «турчанки» оторвались – 8:4. Если у Гончаровой получалось немногое, то её визави Лоннеке Слётьес удавалось всё.

Вторила своей подруге из Нидерландов и турчанка Кубра Акман, которая с лёгкостью пробивала запаздывающий блок «Динамо». А ещё Кубра отлично подавала и создала двукратный отрыв. Майя Огненович ответила хозяйкам площадки эйсом, но этого было мало. «Вакифбанк» внешне легко сохранял отрыв в семь-восемь очков и вёл дело к уверенной победе во втором сете.

В самой концовке москвички снова встрепенулись, выиграли серию очков и, как показалось, завелись. Но догнать соперниц было практически невозможно – 25:16. Во втором сете, как и в первом «Динамо» очень натужно набирало очки, пробиваясь через свои ошибки, а «Вакифбанк» действовал внешне легко. И у москвичек оставался лишь один сет, чтобы всё изменить.

Сущий кошмар

Третий сет «Динамо» начало со счёта 2:0. Но это был единственный позитивный момент в завязке, поскольку следующие семь мячей москвички проиграли. Джансу ловко дирижировала атакой «Вакифбанка», диагональные вообще не замечали блока российской команды, а когда игроки турецкой команды всё-таки не забивали сами, они играючи закрывали даже Гончарову.

Можно ли было при счёте 11:3 сказать, что борьба в этой партии и во всём матче закончена? Пожалуй, да. Разница в уровне игры не оставляла никаких сомнений! «Турчанки» играли очень мощно, практически не ошибались и поднимали мячи. А у «Динамо» всё валилось из рук.

При счёте 4:14 Сукомел, чтобы хоть как-то встряхнуть игру, выпустил на площадку Лазареву и Бабешину. Но приём от замен волшебным образом не появился, игра в защите не пошла. Если первые две партии кончились с приличным счётом, то в третьем был кошмар наяву – 25:8.

Матч продолжался чуть больше часа – так быстро в волейболе на столь высоком уровне проигрывают редко. Московское «Динамо» после славной домашней битвы к визиту в Турцию оказалось совершенно не готово. Увы, но оставшиеся матчи розыгрыша женской Лиги чемпионов пройдут без клубов из России.