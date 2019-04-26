«Зенит» поймал звезду. Соколов стал волейболистом, потому что любил гамбургеры

Цветан Соколов хотел стать футбольным вратарём, но сильно объедался и был отчислен. А потом добрался до лучшего клуба мира в волейболе!

Одной из главных трансферных новостей мирового волейбол в конце текущего сезона стал переход болгарина Цветана Соколова в казанский «Зенит». Соколов – уникальный игрок. Он ещё не успел прийти в команду, а уже смог подвинуть легенду клуба – Максима Михайлова – в доигровку. А ведь когда-то бабушка прятала его от волейбольных скаутов, а из футбола его вообще выгнали за то, что он объедался огромными гамбургерами.

Шутки кончились. «Зенит» разобрался с самым неудобным соперником «Факел» дважды в сезоне сенсационно обыграл казанский «Зенит». В полуфинале против сенсации оказались Нгапет и его убийственная подача.

Чуть не стал футболистом

Соколов родился 31 декабря 1989 года в деревушке Ресилово, недалеко от города Дупница. Учитывая, что в этом городе волейбол – главный вид спорта (клуб «Марек» – многократный чемпион Болгарии), шансов оказаться в другом виде спорта у паренька было не так много.



Однако Цветан в детстве относился к волейболу равнодушно. Все его мысли занимал футбол: в местной команде Соколов был вратарём. Хотя кем ещё мог стать мальчик, который к 12 годам вырос до 190 сантиметров?!

Любовь к гамбургерам

Но карьера футболиста оборвалась, практически не начавшись. Всему виной стали проблемы с лишним весом. Как признавался сам Цветан, одно из его любимых занятий в детстве – прибежать домой после школы, соорудить огромный гамбургер чуть ли не из целой буханки хлеба и слопать его. Неудивительно, что о карьере голкипера пришлось забыть: мальчика отчислили из-за лишнего веса.



Некоторые болгарские СМИ писали, что Соколов к 14 годам весил 120 кг. Конечно, эта цифра завышена, но кто знает, если бы не гамбургеры, получила бы Болгария волейболиста мирового уровня?

Бабушка прятала от тренеров

После отчисления из футбольной секции Цветан стал контролировать свой вес. Вскоре его заметил один из селекционеров «Марека»: парень выделялся ростом на фоне сверстников.



Но когда представители клуба приехали в Ресилово, они не нашли Соколова. Добрые односельчане доложили семье Цветана, что его ищут, и бабушка спрятала парня, подумав, что тот вляпался в нехорошую историю. Селекционеры вернулись с пустыми руками.



Однако волейбольную карьеру Соколова спас генеральный директор «Марека» Христо Райчев. Он лично приехал в Ресилово и убедил бабушку Цветана отпустить парня в Дупницу. Так Цветан наконец-то попал в профессиональный волейбол.

Дебютировал в еврокубке в 14 лет

Прогрессировал Соколов настолько быстро, что уже в 14 лет и 10 месяцев дебютировал в основном составе «Марека». Это случилось в игре Кубка ЕКВ против румынского «Петрома» из Плоешти. Кстати, Соколов стал самым молодым игроком, принявшим участие в еврокубках. Шанс парню дал тренер Виктор Карагезов. «Он просто сказал мне: играй и не беспокойся», – вспоминал игрок.



Первый блин не вышел комом, но и не удался. Молодой диагональный получил три передачи: один мяч забил, дважды его закрыли блоком. После игры Цветан готов был провалиться под землю со стыда, ему казалось, что все смеются над его игрой. Но его хвалили, а румынское телевидение даже сняло сюжет про молодое дарование.



Соколов благодарен клубу за путёвку в жизнь и собирается завершить карьеру в родной Дупнице. «Однажды я вернусь, надену майку „Марека“ и подниму над головой кубок чемпиона Болгарии», — сказал диагональный в 2014 году. Возможно, возвращение произойдёт после игры в России? Болгарские СМИ говорят о трёхлетнем контракте игрока с «Зенитом».

Учился у Казийски

В 2007 году Соколов стал лучшим бомбардиром чемпионата мира среди юниоров, а год спустя подписал контракт с итальянским «Трентино», куда его подтащил Радостин Стойчев. Пришлось поволноваться: спустя месяц после подписания контракта в Италии клубам запретили подписывать иностранцев моложе 23 лет. Но юридические тонкости удалось решить.



Молодого парня сразу взял под свою опеку Матей Казийски, который стал учителем, а потом и хорошим другом Цветана.

«Матей — мой образец для подражания. Он всегда остаётся на ногах, не падает духом даже в самый тяжелый момент», — говорил Соколов. По итогам сезона-2013/14 он впервые превзошёл своего учителя, став игроком года в Болгарии и набрав в четыре раза больше голосов, чем Казийски.

«Пока живу — учусь»

Болгарин придерживается позиции, что совершенству нет предела. «Пока живу — учусь» — эту фразу Цветан регулярно повторяет в своих интервью. Эти слова даже можно назвать девизом болгарского волейболиста.



Кстати, в своём подходе он очень близок к Максиму Михайлову, с которым ему предстоит играть в Казани в сезоне-2019/20.

Подвержен травмам

Дважды Соколов получал травмы, которые могли пустить его карьеру под откос. В сезоне-2015/16 болгарин пропустил большую часть сезона в турецком «Халкбанке» из-за травмы плеча, а чемпионат мира 2018 года пропустил из-за повреждения колена.

Оба раза Соколову удалось вернуться на высокий уровень. Причём от второй травмы он оправился даже быстрее намеченного, приступив к тренировкам спустя четыре месяца после операции. Уже со второго тура болгарин выходил в стартовом составе «Чивитановы».

Любит рыбалку

В своём хобби болгарин похож на бывшего кумира казанских болельщиков Вильфредо Леона. Соколов — заядлый рыбак.

Болгарин говорит, что время, проведённое с удочкой на берегу озера, помогает ему расслабиться и выбросить из головы всё лишнее.

Примерный семьянин

Казанским девушкам можно расслабиться, Соколов — любящий муж и отец. Вместе с женой Деляной он воспитывает близнецов Николу и Виктора.

Аккаунт игрока в «Инстаграме» забит семейными фотографиями, а все карьерные достижения Цветан посвящает жене и детям. Кажется, у них действительно идиллия в отношениях.

Классный волейболист

Это, пожалуй, главное, что должно волновать российских болельщиков. За все годы в Серии А лишь раз Соколов не добирался до показателя в 50% реализованных атак. Это было в сезоне-2009/10 (47,3%) – первом в итальянском волейболе.



В текущем сезоне у болгарина роль одного из лидеров атаки «Чивитановы» наряду с Леалом и Хуантореной. Цифры весьма неплохие: 57,3% в атаке по сезону. Но выиграть хотя бы один трофей болгарин пока не смог, команда проигрывает один финал за другим. Возможно, поэтому Цветан и решился на смену клуба?



Официально о трансфере диагонального объявят после 18 мая. В финале Лиги чемпионов Соколов и компания будут противостоять казанскому «Зениту». Такая вот игра судьбы. Но болгарин справится с этим. Он – профессионал.