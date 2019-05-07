Возвращение легенды? Московское «Динамо» готово стать сильнее

28-й по счёту чемпионат России по волейболу среди мужских команд сполна оправдал ожидания болельщиков. Общий уровень команд значительно вырос, большинство матчей проходили в упорной и интересной борьбе, и даже признанным фаворитам о лёгкой жизни приходилось только мечтать. Отличные результаты показали «Кузбасс» и «Факел», сделавшие очередной шаг вперёд и вверх. Другое дело – столичное «Динамо». Если женская команда по праву может гордиться сезоном, в котором впервые в истории клуба девушки выиграли все возможные российские награды, то выступление мужского коллектива вызывает целый ряд серьёзных вопросов.

Намеренья были благими

Важным, если не ключевым моментом в процессе подготовки к сезону 2019 года стало оформление партн1рских отношений клуба с агентством «Про волей», руководитель которого Владимир Касторнов фактически исполнял функции спортивного директора команды. Нет необходимости объяснять, какую роль для клуба играет отбор игроков и формирование состава в итоговых результатах сезона.



Вот как в одном из интервью спортивный директор определил свою задачу на ближайший период: «Никаких супердорогих игроков, никаких суперзвёзд за нереальные деньги с непонятным коэффициентом полезных действий, который они могут потом выдать. Мы будем стараться комплектоваться хорошими игроками за разумные деньги. Это задача на следующий год. Но на сегодняшний день говорить о задачах на следующий год ещё рано, так как многие возможности, которые появятся или не появятся в следующем году, будут напрямую связаны с тем, как мы проведём этот год».



Сезон, откровенно говоря, Касторнов завалил.

Скрытый конфликт

Фото: Георгий Бугулов

Теперь о фактах. Из команды ушёл Сергей Антипкин, завоевавший бронзовые медали в составе «Динамо» и ставший настоящим лидером команды. К сожалению, найти общий язык с тренером Борисом Колчиным Сергею так и не удалось. Скрытый конфликт привёл к тому, что связующий играл по собственному сценарию, и отсутствие необходимого игрового взаимопонимания с нападающими, даже с теми, кто долгие годы выступает за «Динамо», стало камнем преткновения для достижения результата. Место Антипкина занял вернувшийся в столичный клуб опытный Сергей Гранкин.

Ставка на двух молодых либеро Евгения Баранова и Алексея Чанчикова оправдалась лишь отчасти – динамовские воспитанники чередовали хорошие матчи с не самыми удачными, а нестабильность игры в защите оказала влияние на весь игровой рисунок команды. Впрочем, решение задействовать собственных воспитанников в основной команде «Динамо» достойно уважения, ведь клуб «Динамо-Олимп» входит в число сильнейших в молодёжной лиге и регулярно поставляет молодых волейболистов в главную команду.

Жизнь налаживается? Московское «Динамо» победило «Локо» в Суперлиге Новосибирский клуб потерпел первое поражение в сезоне. «Динамо» буквально на жилах добилось такого нужного им успеха.

Перестройка

Уже на старте турнира стало понятно, что команду лихорадит. Уровень соперника для динамовцев отходил на второй план, на первый выходила борьба с собственными игровыми трудностями. Чем иначе можно объяснить неожиданное поражение от «Ярославича», который вообще долгое время не мог больше никого обыграть?

Кардинальное решение руководства клуба последовало после очередного поражения от «Белогорья». В тренерском штабе произошли серьёзные изменения, команду возглавил Константин Брянский, а на смену ушедшим игрокам — Гранкину, Чанчикову и Ковалеву — пришли волейболисты из новокуйбышевской «Новы». Не остался без изменений и руководящий состав клуба.



Понятно, что такая перестройка на ходу не могла не сказаться на результате и игре клуба.

«Лига чемпионов только цветом мяча отличается. Хотя есть ещё одна интрига!» Мечты диагонального Романаса Шкулявичуса о Лиге чемпионов стали реальностью буквально за неделю. Он запомнит её надолго!

Об этом же говорит удивительная разница в уровне игры команды в Лиге чемпионов и в национальном чемпионате. Можно сказать, что в фирменный динамовский волейбол ребята демонстрировали только в Лиге чемпионов, подтверждением чему служит красивое противостояние с двумя итальянскими грандами – «Перуджей» и «Любе Чивитанова». Пожалуй, именно такое «Динамо» могло бы добиться хороших результатов в чемпионате России, однако потерянные на старте турнира очки не позволили команде бороться за призовые места.



И, конечно же, нельзя не упомянуть о травмах, буквально преследовавших динамовцев. Именно по этой причине ведущие игроки вот уже второй сезон вынуждены пропускать важнейшие встречи. Тот же Павел Круглов никак не может восстановиться после надрыва брюшного пресса, а у лидера динамовцев Дика Кооя в решающих матчах возникли проблемы со спиной.

Фото: Георгий Бугулов

Оптимизм и будущее

И при всех имеющихся сложностях нельзя не отметить, что команда нашла в себе силы и сумела показать достойную игру. Несмотря на заметное отставание в начале сезона, «Динамо» буквально прорвалось в плей-офф и на равных сражалось с лидерами отечественного волейбола. Очень хочется надеяться, что ситуация прошедшего сезона стала хорошим уроком для динамовцев. И из неё сделаны соответствующие выводы.



Сегодня клуб отказался от услуг Владимира Касторнова и работает с новым тренером. Хочется верить, что в ближайшее время команда преодолеет внутренние сложности и будет радовать болельщиков острой атакующей игрой, которой всегда отличался наш легендарный столичный клуб.