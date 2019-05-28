Не оптимизм, а реализм. Германия не дала России ни шанса в матче Лиги наций

Женская сборная России по волейболу продолжает экспериментировать в Лиге наций. На второй этап турнира, который проходит в Турции, команда приехала практически тем же молодым составом, что был и в Бразилии. Замена только одна: вместо Романовой вызвана Дарья Рысева. В остальном тренерский штаб решил продолжить наигрывать резервисток, а представительницам основного состава дать шанс чуть-чуть выдохнуть после долгого клубного сезона.

Так что на возможные результаты стоило смотреть скорее не оптимистично, а реалистично. На втором этапе нашей команде предстояло сыграть с командами Германии, Японии и Турции. И даже немки, несмотря на три поражения на старте турнира, выглядели мощными соперницами: дело в том, что ко второму этапу команду усилил целый ряд игроков основного состава.

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Удар в слабое место

Начало матча получилось равным. Несмотря на то что к первому техническому тайм-ауту немки вели в счёте – 8:7, игра наших девушек вселяла определённый оптимизм. Правда, он развеялся, когда соперницы раз за разом стали подавать в Юринскую. Они, конечно, изучали игры, которые Россия провела в Бразилии, обратили внимание на приём Татьяны и били в слабое место.



При 8:11 Александр Красильников взял тайм-аут и вместо Юринской выпустил Викторию Руссу. Принять очередную мощную подачу Полл удалось, но россиянки загубили розыгрыш сами: судья зафиксировал касание сетки во время исполнения имитации атаки. Немки этой ошибкой воспользовались с большим удовольствием: тренеру пришлось брать вторую паузу при 8:14.



Россиянки выглядели растерянными: не получалась игра в обороне, не получалась атака. Тренер пытался помочь советами, призывал связующих давать передачи дальнему игроку, но мяч раз за разом летел в сторону ближнего, уже закрытого немками. Всё ещё чувствовались проблемы в приёме, и совершенно не было блока. Счёт первой партии – 25:14. Увы, это разгром.

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Повели, но проиграли

Во втором сете, правда, дело пошло куда оптимистичнее. Россиянки словно включили какой-то особый тумблер и начали набирать очки блоком. Немки будто не ожидали, что соперник вообще может сопротивляться, а потому немного растерялись, начали ошибаться и уступать – 2:6.

Впрочем, довольно быстро они преодолели трудный отрезок, да и наши девушки не смогли продолжить давить, а потому счёт мгновенно сравнялся – 6:6. До первого технического перерыва немкам выйти вперёд не дали, однако сразу после него немногочисленные зрители в зале увидели типичный для первой партии эпизод: подачу в Юринскую и легко добытое немкам очко – 10:9.



Казалось, что команда Феликса Козловски, получив минимальное преимущество, сможет тут же прибрать игру к своим рукам, но классные действия Курило и Халецкой помогли сборной России выиграть несколько очков подряд и подобраться ко второй паузе, ведя в счёте – 16:15.



Вот только концовка партии у нашей команды снова не задалась. Красильников сделал ставку на высокую переднюю линию и блок, и действительно девушки одно очко сходу блоком выиграли, но оно так и осталось единственным. Немки умело пользовались ошибками россиянок в доводке и приёме, а даже не успели понервничать: реализовали первый сетбол из трёх – 25:21.

Отступать нельзя!

К третьему периоду, как показалось, россиянки чуть-чуть разыгрались. Эпизодически появились очень хороший приём, доводка, а главное – скорость атаки. Но ключевое слово – эпизодически. Взрываясь и показывая классную атаку, в следующей россиянки могли допустить детскую ошибку: не суметь отдать простую передачу, столкнуться или вообще не попасть по мячу. Сборной Германии почти ничего не нужно было напрягаться, чтобы вести в счёте.



После серии ошибок россиянок и двух тайм-аутов Красильникова на табло горело 11:15. Однако надежда спасти партию и игру всё ещё теплилась. В атаке ярко себя проявила Халецкая, ещё пару очков удалось набрать блоком, и ко второй технической паузе интрига возродилась – 15:16.

Однако за удачным отрезком вновь последовала череда ошибок. Лёгкую расслабленность своих подопечных пресёк Козловский, который в перерыве объяснял всё так жёстко, будто не его команда выигрывает в третьем подряд сете. Немки собрались и стали использовать почти все свои шансы, а россиянки, напротив, транжирили атакующий потенциал. В концовку Германия вошла с четырьмя-пятью очками преимущества и там внешне легко оформила победу – 20:25.



Увы, и на втором этапе Лиги наций чуда от российской команды ждать не стоит. Впереди – ещё более сложные матчи с Японией и Турцией. Но бороться надо, отступать нельзя.