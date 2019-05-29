За такую сборную не стыдно. Россия сражалась, но уступила Японии в Лиге наций

Сборную России по волейболу считали явным аутсайдером в игре с Японией, но по ходу встречи аутсайдерами едва не стали сами японки.

Российские волейболисты пока выступают неудачно в Лиге наций, но поспешу успокоить наших болельщиков. Нет, наш женский волейбол далеко не настолько плох, как можно судить по результатам первых матчей турнира. Просто тренерский штаб сборной России использует эти этапы как поле для экспериментов. Накануне наши девчонки играли против основы сборной Германии. Конечно, было очень тяжело, учитывая, что изменений в составе по сравнению с этапом в Бразилии практически не было (лишь вместо Романовой была вызвана Рысева).

Вопреки ожиданиям

Букмекеры не давали вообще никаких шансов сборной России в противостоянии с командой Японии в очередном туре Лиги наций. Зато, поставив на наших, можно было разбогатеть как минимум в 10 раз. В начале первого сета не было видно, где фаворит, а где аутсайдер. Подопечные Александра Красильникова отлично начали встречу и держались на уровне. К сожалению, иногда подводил приём, благодаря чему японки создали небольшой задел – 12:10. Характерным эпизодом был момент, когда Татьяна Юринская не очень качественно сыграла на приёме, но мяч вполне можно было спасти. Однако россиянки смотрели на его полёт в каком-то ступоре, и никто так и не решился сыграть его.

Не оптимизм, а реализм. Германия не дала России ни шанса в матче Лиги наций Второй этап наша женская волейбольная сборная начала с поражения. Немки выступали основным составом и победили россиянок в трёх сетах.

На этом моменте Красильников взял тайм-аут и попросил команду максимально быстро «сняться» с чужой подачи. И россиянкам это удалось. Но перехватить инициативу всё же не получилось. Разница в два очка сохранилась и до второго технического перерыва – 16:14 в пользу Японии. Соперник атаковал гораздо быстрее, из-за чего российский блок банально не успевал накрывать японок. Хотя в этом матче из-за ростовых характеристик блок как раз должен был стать нашим ключевым оружием.

Иногда он всё же работал. При счёте 18:19 россиянки накрыли атаку Японии. А затем грамотно сыграли на переходном мяче и вышли вперёд – 20:19. Тренерский штаб соперника взял паузу, потому что был уже реальный риск проиграть партию. Японки сумели взять два очка подряд, но у россиянок всё равно был шанс зацепиться за сет. Маргарита Курило сравняла счёт – 21:21. Однако в самой концовке снова всё решили наши даже не столько ошибки, сколько не слишком уверенные действия в решающих моментах – 22:25.

«Прошу прощения у болельщиков». Россиянки получили пощёчину, но рук не опустят Мария Халецкая не проходила в юниорские сборные России, а теперь играет за основную. Пока тяжело, но оправдываться и сдаваться она не любит.

Вторая партия – без борьбы?

Диагональная сборной России Мария Халецкая после матча с Германией призналась, что ей стыдно за игру команды, и попросила прощения у болельщиков. За первый сет матча с Японией нашим девушкам точно не должно быть стыдно. Очень жаль, что несколько простых ошибок не позволили взять эту партию. Все шансы на это были.



Второй сет начался без позитива – японки сразу повели со счётом 4:0. А у Халецкой совершенно не получалась игра в атаке на этом отрезке. Две её атаки подряд были заблокированы не самыми высокими японскими девушками. В отдельные моменты россиянки смотрелись классно. Вспоминается отличное обманное действие Полины Матвеевой у сетки, несколько спасений в защите, быстрая атака и завершение Юринской.



Благодаря этим эпизодам сборная России сократила отставание с шести до трёх очков – 9:12. Когда была возможность ещё приблизиться к сопернику, Халецкая отправила мяч в аут. К сожалению, в первой половине второй партии у Марии совсем не шла игра. Ко второму техническому тайм-ауту Япония восстановила комфортное преимущество – 16:11.

Русский характер

Казалось, что на этом борьба в партии закончена. А вот у сборной России было другое мнение на этот счёт! Наши волейболисты превратили 11:17 в 19:18 в свою пользу! Тренерский штаб японок взял два тайм-аута на этом отрезке. После второй паузы россиянки сделали эйс и ещё немного упрочили преимущество – 20:18.

Японки не были бы японками, если бы боролись не до конца – 22:22. А могло бы быть 23:21, если бы не откровенно плохая передача на первый темп для Лазаренко. И всё же Россия взяла этот сет. С мясом, с кровью. Маргарита Курило дважды при счёте 23:23 переиграла японский блок и сравняла счёт в матче.

Организаторы Лиги наций просто забыли о сборной России. Их можно понять Пустые кресла, мучения диктора и конфуз журналистов. Всё о матче, которого лучше бы не было.

Результат отрицательный, впечатления положительные

Третий сет стал продолжение концовки второго. Сборная России повела со счётом 8:5, играла уверенно, начала всё чаще спасать мячи на задней линии, в результате чего улучшилось качество доводки. Понятно, что ошибки оставались, и некоторые из них были довольно грубыми. При счёте 8:6 наши вновь не разобрались, кому спасать мяч в защите, и позволили сопернику приблизиться совсем близко.

К большому сожалению, вторая половина партии прошла с большим преимуществом сборной Японии, которая сначала выравняла положение, а потом планомерно наращивала отрыв. Маргарита Курило по-прежнему успешно атаковала, но её индивидуальных усилий явно не хватало. Япония спокойно довела третий сет до победы – 25:18.

Четвёртая партия началась ужасно для сборной России. К первому техническому перерыву счёт был 8:1 в пользу японок. Никак не получалась игра в атаке у Халецкой, а на одной Курило матч выиграть было сложно. Зато русский характер никуда не делся. Подопечные Красильникова вновь совершила мощный рывок и вернулись в игру – 9:10! Выход Рысевой определённо пошёл на пользу сборной России. Наши волейболистки сражались до самого конца в этой встрече, даже сравняли счёт в концовке (22:22), однако японки в решающий момент были стабильнее и надёжнее – 26:24 в партии и 3:1 в матче.