Российские волейболистки опять проиграли. Даже выигрывая

Женская сборная России по волейболу завершила третью игровую неделю Лиги наций с кошмарными показателями – восемь поражений в девяти матчах. В бельгийском Кортрейке команда Вадима Панкова на тай-брейке проиграла сборной Польши. Реванш за прошлогодний «вынос тела» не состоялся.

Год назад на этапе в Польше сборная России, играя не в пример более сильным составом, чем сейчас, была бита хозяйками в трёх сетах. Причём в двух партиях не набрала и 20 очков. Тогда вряд ли можно было предположить, что результат будет именно таким.

Сейчас же встречались команды с разных полюсов турнирной таблицы – у Польши шесть побед, у России одна. У Польши – практически основной состав, у России – резервисты, усиленные Ксенией Парубец и Екатериной Ефимовой. Но именно в матче с польской командой россиянки вполне могли добиться второй победы на турнире.

Сборная России стала другой. Теперь она всегда проигрывает? Российские волейболистки потерпели от Сербии седьмое поражение. Всё очень плохо.

Соперник играл с огромным количеством собственных ошибок. 37 ошибок за матч – с такими показателями практически невозможно рассчитывать на победу, если только на другой половине площадке не играет сборная России. К сожалению, таков сейчас статус российской сборной. Показывая не лучший волейбол, проигрывая лёгкие мячи, показывая порой «чудеса» в передачах всё равно в матче с российской командой можно рассчитывать на победу.



Потому что наша сборная уже боится выигрывать. Такие затяжные серии поражений даром не проходят. Вновь, как и два года назад при Владимире Кузюткине, идут объяснения о том, что нужно наиграть молодых, тогда Гран-при, а сейчас Лига наций – место для экспериментов, но запасные игроки получают просто страшный удар по психологии.

«В таких испытаниях проявляется характер». Болельщиков попросили потерпеть Тренер Красильников объяснил, зачем сборная России играла в Лиге наций вторым составом. Он уверен, что всё было не зря. Даже поражения.

И в ключевые моменты матчей, когда не нужно делать ничего сверхъестественного, а просто сыграть просто и надёжно, игроки впадают в ступор. Именно это и произошло в матче против Польши. У соперниц, как и в любой другой игре, выделялась диагональная Мальвина Смаржек, но в остальном польки действовали ниже среднего на протяжении трёх сетов.

По итогам этих трёх сетов наши девушки вели 2-1, каждая партия шла на больше-меньше, но потом польки без особых усилий выиграли и четвёртый сет, и тай-брейк. Их блок был просто непробиваемым для наших нападающих (17-6), в атаке они играли эффективнее и, главное, в решающие моменты не обращали внимание на свои ошибки, а продолжали играть.

У наших же девушек одна ошибка вызывала сразу целую серию следующих. Восьмое поражение в девяти матчах – так не играла даже нещадно критикуемая сборная Кузюткина, в таком же количестве матчей одержавшая три победы. На следующей игровой неделе сборная России отправится в Италию, где шансы прервать череду неудач точно будут. Не в игре с хозяйками, конечно, но туда же приедут такие же аутсайдеры, как и сборная России – команды Кореи и Болгарии.

Печально, когда приходится говорить о шансах против аутсайдеров, но ничего другого не остаётся. Болельщикам тоже не остаётся ничего другого, как терпеть. И поддерживать сборную. Ведь нельзя сказать, что девушки не стараются. Вот только пока складывается ощущение, что они не понимают, для чего играют и во что. Когда поймут – будет совсем другая картина.