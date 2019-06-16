Россия сдалась под натиском трибун. Но в поражении нет ничего страшного

Сборные России и Ирана подошли к заключительному матчу этого этапа Лиги наций изрядно уставшими. Но если подопечным Туомаса Саммельвуо энергию можно было черпать только через внутренние ресурсы внутри команды, то у иранцев были их сумасшедшие болельщики. Они создавали такую атмосферу, как будто это был не волейбольный турнир, а как минимум встреча «Ривер Плейт» и «Боки Хуниорс».



Обе команды одержали по две победы в Иране и занимали первые места в общем зачёте Лиги наций. Букмекеры считали Россию фаворитом этой встречи, хотя состав от Саммельвуо не выглядел основным – Власов, Яковлев, Воронков, Подлесных, Полетаев, Кобзарь и Голубев в роли либеро.

Есть седьмая победа подряд России. Но с Канадой пришлось помучиться Российские волейболисты продолжают раскидывать соперников в Лиге наций. Хотя с канадцами возились очень долго.

Эксперименты не сработали

Хозяева начали ожидаемо сильно и повели со счётом 3:1. Не на пользу шли ошибки на подаче, которые облегчали задачу иранским волейболистам. Да и приём сильно хромал. Воронков не справился с этим элементом, и соперник повёл уже с разницей в три мяча – 5:2. Полетаев сделал эйс и сократил отставание. Следующая подача Виктора тоже была хороша и выбила иранцев с приёма, но Власову дали очень плохую передачу на первый темп, и сравнять счёт не получилось – 4:6.



Ко второму техническому тайм-ауту хозяевам удалось вдвое увеличить своё преимущество – 16:12. У россиян не летела подача, не всегда на полную использовали Власова, а когда использовали, Илья не всегда был продуктивен. Зато иранцы были неудержимы на этом отрезке и в концовке не дали шансов подопечным Саммельвуо на спасение – 25:20.

Польша, ты где? Россия не заметила соперника в Лиге наций Неудачу в первом сете спишем на адаптацию к иранскому залу. Всё, что было дальше, не оставило вопросов о силе команды Саммельвуо.

Отдали партию. И судьи помогли Ирану

На второй сет россияне вышли в том же сочетании. И начали партию гораздо лучше первой. На подаче Подлесных удалось набрать несколько очков подряд и повести со счётом 8:5. К сожалению, после технический паузы Ярослав отправил мяч далеко в аут после подачи. Зато потом Полетаев удачно отыгрался от блока, а в следующем эпизоде здорово сработал наш блок – 11:6. Такого преимущества у россиян ещё не было, и тренерский штаб сборной Ирана предпочёл взять тайм-аут.



Но кардинально изменить игру сразу не получилось. Подопечные Саммельвуо ещё немного добавили и повели уже с разницей в шесть мячей – 16:10. Казалось бы, такое преимущество команда уровня сборной России отдавать не должна. Но ведь отдали накануне канадцам во втором сете. И отдали сегодня Ирану. Причём в концовке вели со счётом 23:20, но проиграли – 24:26. Да, было одно очень спорное решение судей в пользу соперника, но даже с учётом него можно было доводить партию до победы.

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Ничего страшного

В третьем и, как впоследствии выяснилось, заключительном сете сборная России всё время выступала в роли догоняющего. Саммельвуо явно не хотел отдавать победу сопернику в трёх партиях, но ничего не смог поделать с сумасшедшей поддержкой иранских зрителей, которые гнали хозяев вперёд. Именно болельщики помогли Ирану вытащить матч с Польшей. Именно они стали важным фактором в игре с Россией.

Наши волейболисты уступили со счётом 0:3, но сохранили хорошие шансы на попадание в «Финал шести». Но самым главным турниром, конечно же, станет не Лига наций, а олимпийский отбор в августе, где нашим основным соперником будет всё тот же Иран. Будем надеяться, что в конце лета результат будет другим.