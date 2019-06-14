Польша, ты где? Россия не заметила соперника в Лиге наций

Неудачу в первом сете спишем на адаптацию к иранскому залу. Всё, что было дальше, не оставило вопросов о силе команды Саммельвуо.

Мужская сборная России по волейболу уверенно прошла первые два этапа Лиги наций, одержав пять побед в шести матчах. А этап в Уфе и вовсе получился очень эмоциональным, потому что в этом городе наблюдался настоящий волейбольный бум, и атмосфера на трибунах была шикарной. Главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо долго думал над тем, везти ли тот же состав в Иран или нет.

В итоге решил, что проще свозить ребят в Иран, чем в Бразилию и Австралию. Не будет забывать, что тренерский штаб пока обходится без игроков казанского и питерского «Зенита». У Польши состав был далёким от оптимального, в Урмию не приехали Заторски, Конарски, Новаковски, Беднорж. Не говоря уже про Кубяка, который продолжает отбывать дисквалификацию за то, что грубо высказался в отношении сборной Ирана.

«Это фантастика!» Волейбольная сборная России тоже выиграла со счётом 9:0 У футболистов 9:0? Нашли чем удивить! Волейбольная сборная России с тем же счётом выиграла этап Лиги наций. Но соперники были куда сильнее!

Первый темп хорош, результат – не очень

Россияне не сразу освоились в иранском зале. Хотя начало первого сета прошло с небольшим преимуществом команды Саммельвуо – 8:6. К позитивным моментам можно отнести то, как здорово работал первым темп. Связующий Игорь Кобзарь грамотно снабжал мячами Куркаева и Яковлева, которые не подводили капитана. Минусы – ошибки на подаче и не идеальная игра в диагонали. Поляки этим активно пользовались и к середине партии вели со счётом 16:14.



После технической паузы снова великолепно работал первый темп в исполнении Куркаева. Помогла и мощная подача Полетаева, которая выбила поляков с приёма и дала возможность сравнять счёт – 16:16. В концовке россияне имели сетбол при счёте 25:24, но не сумели им воспользоваться, а вот соперник был более удачлив и выиграл первый сет – 26:24.

«Про клубы забудьте. Есть только одна команда». Как строится сборная России Главное – микроклимат, атмосфера в команде. Все игроки – личности, но личные амбиции нужно спрятать. Игорь Кобзарь всё рассказал.

Смяли во втором сете

Вторую партию россияне начали с атаки первым темпом. И вновь Куркаев был хорош. Дальше Кобзарь уверенно сыграл у сетки. Всё это позволило создать небольшое преимущество – 4:2. При этом надо отметить, что последний розыгрыш вызвал сомнения у поляков, которые взяли челлендж. Судьи изучали видео как минимум пять минут. Что они так долго там смотрели, остаётся неизвестным. Так или иначе очко досталось подопечным Саммельвуо.



Пауза сыграла на руку сопернику, который тут же сравнял счёт – 4:4. Но российские волейболисты так же быстро реабилитировались, набрали четыре очка подряд и ушли на первый технический тайм-аут в этом сете при счёте 8:4 в свою пользу. После паузы судьи опять очень долго смотрели видео после атаки Полетаева. Показалось, что мяч попал в площадку, но судьи отдали очко сопернику. Что ж, повторов у них действительно должно больше.



Тем более, что сборная России держала перевес в 4 мяча – 11:7, 12:8. Саммельвуо выпустил на площадку Ярослава Подлесных, которому также нужна игровая практика. А преимущество наших парней продолжало расти и к середине партии достигло уже солидных 7 очков – 17:10. Тренерский штаб польской сборной активно ротировал состав уже с прицелом на третий сет, понимая, что второй не спасти. И был прав. Россия уверенно выиграла партию – 25:20.

В Уфе по максимуму. Россия провозилась с Италией сет, а потом размазала Российские волейболисты на домашнем этапе Лиги наций выиграли все матчи. Итальянцев хватило на один сет.

Поляков больше не видели

Несмотря на промежуточный успех, игра диагональных вызывала вопросы. Восемь набранных очков на четверых игроков на этой позиции – слабый результат за два полных сета. Егор Клюка тоже это понимал, и в атаку при счёте 1:1 в третьем сете вложил все эмоции. Другим элементом, который вызывал тревогу, была игра на блоке. Польша на момент начала третьей партии превосходила Россию в этом компоненте со счётом 11:5.

Как только об этом зашла речь, подопечные Саммельвуо дважды подряд закрыли поляков на блоке – 8:6. Вплоть до самой концовки команды шли вровень, но в решающие моменты сильнее были россияне, которые добились победы в третьей партии – 25:22.

Четвёртый сет стал продолжением концовки третьего. Сборная России сразу обозначила своё преимущество и держала отрыв в 3-4 очка – 8:4, 12:8. Как только поляки чуть-чуть приближались в счёте, россияне включались и не сбивали настрой соперника. Когда отрыв сократился до двух очков (13:11), включился наш блок, а потом Полетаев завершил долгий розыгрыш в свою пользу – 16:11.



После паузы «планер» Яковлева при подаче стал неразрешимой задачей для защиты сборной Польши. Иван повторил трюк, поляки справились снова очень плохо и проиграли переходный мяч – 19:12. Когда Подлесных легко разобрался с тройным блоком, всё стало окончательно ясно. 25:19 – победа в четвёртой партии и 3:1 по сетам. В Иране у сборной России пока всё хорошо.