У обновлённой сборной России получается всё. Впереди – финал Лиги наций!

Мужская сборная России победой завершила основной этап Лиги наций. В австралийском Брисбене российские волейболисты в трёх партиях обыграли сборную Китая. Игра с беспросветным аутсайдером несколько затянулась, поскольку Туомас Саммельвуо выпустил на площадку резервный состав. Но даже так всё завершилось в трёх партиях.

Дебютантам пришлось постараться

Доигровщик Антон Сёмышев впервые в своей карьере вышел в стартовом составе национальной команды, его коллега по амплуа Кирилл Урсов «по ходу пьесы» заменил Фёдора Воронкова, а диагональный Денис Земчёнок также по ходу матча уступил своё место Кириллу Клецу, новичку красноярского «Енисея». В качестве основного связующего вышел Дмитрий Ковалёв.

Саммельвуо мог экспериментировать, так как турнирного значения для команд матч не имел. Россияне ещё накануне обеспечили себе путёвку в «Финал шести» в Чикаго, в пяти сетах обыграв сборную Аргентины. Аргентинцы играли основным составом, тогда как сборная России прилетела в Брисбен без основных доигровщиков и диагонального.

С китайцами пришлось повозиться. Но не потому, что они показали какой-то феноменальный волейбол, а потому, что россияне не добивали достаточно много мячей, ошибались на подаче и в приёме. В третьем сете, например, был момент, когда Урсов просто перестал принимать, и Саммельвуо вынужден был вернуть на площадку Воронкова.



В целом дебютанты картины игры не испортили, но и сказать, чтобы впечатлили, тоже вряд ли можно. Давать какие-то оценки по одному неполному матчу, пусть и с самой слабой командой Лиги наций, точно не стоит. Впрочем, игру на зуб все эти парни попробовали.

Голодные и злые шансов не оставили. Россия разгромила Австралию Российские волейболисты отомстили австралийцам за «тёплый» приём и «вкусную» еду. До «Финала шести» одна победа.

Эксперименты, просмотры и финал

Главное, что по итогам предварительного раунда сборная России добилась нужного результата – обеспечила себе место в «Финале шести», который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго. При этом главный тренер просмотрел многих новых игроков, дав возможность поиграть всем заявленным.



Финский наставник очень чётко всё распланировал, просмотрел практически всех, кого хотел, и сделал определённые выводы. Лига наций, пусть сборная России и является действующим победителем, далеко не главный турнир в сезоне. Коммерческий старт не может стоять на одном уровне с олимпийской квалификацией и чемпионатом Европы.

Но Саммельвуо всё сделал так, чтобы и лидеров не перегружать, и от попадания в финал не отказываться. А ещё и определился с костяком команды, сумев обойтись без многолетних лидеров. Это на самом деле очень круто. Возможно, в Чикаго появится Максим Михайлов, и то потому, что он способен сыграть в доигровке. В диагонали с Виктором Полетаевым у российской сборной проблем нет.



Не сказать, что их нет вообще. Но команд, в которых идеально всё, в принципе не существует. Видно, что наши игроки и тренерский штаб говорят на одном языке. И это уже победа!