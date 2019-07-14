Сборная России – в финале Лиги наций. Польшу сломали легко, но с нервами

Сборная России по волейболу после уверенной победы над командой Франции на групповом этапе сразу обеспечила себе выход в полуфинал Лиги наций. А вместе с ним и возможность отдохнуть лишний день, потому что главный тренер нашей команды Туомас Саммельвуо предсказуемо выставил на матч с американцами не основной состав. Можно сказать, что поражение в игре с хозяевами «Финала шести» было запланированным.

А уже в полуфинале с Польшей Россия выступала в роли фаворита. Во-первых, поляки не привезли в Чикаго всех своих звёзд. Во-вторых, нынешняя сборная России настолько сильна, что может считаться фаворитом любого матча. Ну, или почти любого.

Россия впервые проиграла США в Лиге наций. Но тренер всё сделал правильно В матче против американцев Саммельвуо выпустил второй состав. Да, команда проиграла, но лидеры отдохнули перед полуфиналом с Польшей.

Слишком легко

В начале первого сета подопечные Саммельвуо легко подтвердили статус грозной силы мирового волейбола. Волков и Полетаев забивали непростые мячи, работал блок. В итоге при счёте 7:3 в нашу пользу тренерский штаб сборной Польши был вынужден брать тайм-аут. Хотя лучше бы Витал Хейнен этого делал. Всё равно после эйса Егора Клюки команды ушли на технический перерыв – 8:3.



У поляков явно страдал приём. Не самые сложные подачи в исполнении российских волейболистов ставили их в тупик. В некоторых случаях удавалось героически выходить из положения, но поставить такие геройства на поток очень сложно. А тут ещё и хитрый Волков грамотно отыгрался у сетки и сделал счёт 11:5 в пользу России.



Когда что-то не получалось у подопечных Саммельвуо в атаке, спасал блок. Счёт 16:10 ко второму техническому тайм-ауту выглядел логично и полностью отражал происходящее на площадке. Причём нельзя было сказать, чтобы в каком-то из элементов мы наголову превосходили соперника. Везде по чуть-чуть собирали это преимущество и уверенно довели дело до победы в партии – 25:19.

Удивительный провал

Второй сет начался с чудовищной ошибки поляков на приёме. Уже не в первый раз в этой встрече. Подопечные Хейнена выглядели откровенно подавленными. Подача в сетку, атака в аут, и вот россияне повели со счётом 4:1. Поляки уже посматривали в сторону своего главного тренера, намекая на тайм-аут. И Хейнен после некоторой паузы решил взять паузу. На хорошем английском Витал пытался донести до своих парней, что нельзя расстраиваться после каждой ошибки, надо расслабиться и показать свою игру.

Бартош Беднож прислушался к наставнику и мощнейшей атакой сократил отставание. Однако пуститься в погоню с первой попытки не получилось: россияне сработали на блоке и сделали счёт 6:2. А вот со второй – вполне. Наши явно потеряли концентрацию и проиграли четыре мяча подряд – 6:6.



В одном из эпизодов не справились с «планером» на подаче соперника. Саммельвуо взял тайм-аут, понимая, что если поляки поймают кураж, у его команды будут проблемы. На трибунах в Чикаго большинство явно поддерживало сборную Польши, так что заряжаться эмоциями полякам было откуда.

Россияне собрались и на первый технический тайм-аут в этой партии ушли лидерами – 8:6. Очевидно, слова Саммельвуо сработали как надо. Дальше действующие победители Лиги наций увеличили отрыв до пяти мячей – 16:11. Ничего не предвещало беды, поэтому то, что происходило в концовке второго сета, очень сложно объяснить. Польша внезапно прибавила и умудрилась как-то совершенно нелогично вытащить, казалось бы, уже проигранную партию – 26:24. России всё пришлось начинать заново.

Французам не дали ни шанса! Россия играючи вышла в полуфинал Лиги наций Для выхода в четвёрку сильнейших российским волейболистам хватило разгрома сборной Франции. И силы на решающие матчи остались.

На эмоциях

Польша поймала кураж, и в начале третьей партии тащила всё, что только можно в защите. Витал Хейнен широко улыбался и ехидно поглядывал в сторону скамейки сборной России. Полтора сета у поляков чувствовалась какая-то безнадёжность, а сейчас она проявилась у наших ребят. Соперник мог повести со счётом 3:1, но Саммельуво запросил челлендж и вместо 3:1 на табло загорелись две двойки.



Каждое очко россиянам давалось с большим трудом. Впрочем, как и польским волейболистам. 8:7 к первому техническому перерыву обозначил минимальное преимущество сборной России. После паузы Яковлеву повезло на подаче – мяч предательски для соперника перевалился через сетку. Есть эйс. Другой «планер» от Ивана также получился коварным. Плохой приём от поляков, и вот они, заветные три очка отрыва – 10:7.

Россия – Польша, США – Бразилия. Прогнозы на Лигу наций У сборной России неплохие шансы пройти в финал турнира.

И снова, когда начало создаваться ощущение, что контроль над игрой у сборной России, соперник внезапно прибавил и перевернул ход партии – 16:13. Теперь уже от подопечных Саммельвуо требовалось геройство. И они нашли в себе силы на подвиг. Для начала сравняли счёт – 16:16 и заставили Хейнена брать тайм-аут. А потом вытащили партию на прекрасном коктейле из эмоций и мастерства – 25:22.

Дожали!

Клюка и Волков задавали тон в начале четвёртого сета и помогли России повести со счётом 4:1. Первый темп в лице Яковлева тоже не дремал и позволял держать отрыв в три очка – 7:4. В одном из эпизодов Иван здорово сыграл переходный мяч и очень бурно отпраздновал это очко.



Может быть, именно Яковлев так завёл своих партнёров, что они стали доминировать на площадке во второй половине четвёртой партии. Эта была та самая игра, которая восхищала болельщиков и приносила результат в начале матча. Потенциал у наших парней огромный, что они в очередной раз доказали, добыв семь матчболов. Правда, команда в концовке заставила понервничать, упустив четыре из них, но в итоге — 25:21 в сете и 3:1 по партиям – сборная России второй год подряд сыграет в финале Лиги наций. Соперником станет победитель пары США – Бразилия.